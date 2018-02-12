В Липецкой области уничтожат 13 игровых автоматов

Грязинская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о признании бесхозяйным невостребованного имущества и обращении его в государственную собственность.

Установлено, что в марте 2015 г. в одном из домов г. Грязи сотрудниками полиции был обнаружен склад игровых автоматов.

По результатам оперативного мероприятия 13 игровых автоматов были изъяты и отправлены на временное хранение в территориальный отдел полиции.

До настоящего времени никто не заявил о своих правах на изъятое оборудование.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо от права собственности на которую собственник отказался.

В рамках полномочий по защите интересов государства и общества прокурор обратился в суд с требованием признать изъятое оборудование бесхозяйным и обратить его в собственность государства для последующего уничтожения, сообщает прокуратура Липецкой области.