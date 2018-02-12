«Квадру» в Липецке оштрафовали из-за счетчика

Несоблюдения закона об энергосбережении нашли в центре города.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об отказе в удовлетворении заявления ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Ресурсоснабжающая организация пыталась опротестовать выводы регионального управления Федеральной антимонопольной комиссии. Там местное отделение «Квадры» привлекли к ответственности за административное правонарушение.



Из материалов дела следует, что 6 июля 2017 года в адрес липецкого УФАС поступило постановление о возбуждении административного дела из прокуратуры Советского района. Поводом для прокурорского расследования стало уклонение «Квадры» от корректной работы со счетчиком. 20 июля УФАС вынесло постановление о наложении штрафа на в 50 000 рублей на «Квадру» за необеспечение надлежащей эксплуатации общедомового счетчика по учету тепла в доме №57 по улице Первомайская. После выявления нарушения оно не было устранено в течение двух месяцев. Организация так и не приняла счетчик в эксплуатацию.



Как указано в материалах суда, действующее законодательство предусматривает поэтапный механизм оснащения собственников жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальными и коллективными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов. Обязанность по оснащению приборами учет коммунальных ресурсов в срок до 1 июля 2012 была возложена на собственников жилых помещений. В случае же неисполнения собственниками жилых помещений обязанности по установке индивидуальных и коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в срок до 01.07.2012, в силу положений части 12 статьи 13 Закона "Об энергосбережении" обязанность по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в срок до 01.07.2013 возложена на ресурсоснабжающую организацию; при этом ресурсоснабжающая организация обязана предпринять все необходимые меры по установке приборов учета за свой счет с последующим возмещением понесенных расходов за счет собственников жилых помещений.



Установлено, что срок поверки общедомового прибора тепловой энергии и теплоносителя истек 5 октября 2016 года. В связи с этим, размер платы за отопление с октября по декабрь 2016 года определялся исходя из

среднемесячного объёма потребления за предыдущий период работы прибора,



ООО «ЛУК» как лицо, ответственное за содержание и ввод в эксплуатацию прибора учёта, должно было в течении двух месяцев обеспечить устранение вышеуказанных нарушений и обеспечить готовность прибора учёта к

осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме. Заявителю стало известно о невыполнении собственниками прибора учёта

тепловой энергии в доме №57 по ул. Первомайской обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этого прибора учёта на следующий день после истечения срока поверки прибора учёта тепловой энергии (с

06.10.2016 года). Однако, после выявления факта нарушений требований об учёте используемых энергетических ресурсов с применением приборов их учёта и не устранения таких нарушений совершим их лицом до истечения двух месяцев с момента их выявления заявитель не исполнил требования ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении, и не приступил к эксплуатации указанного прибора учёта с отнесением понесённых расходов на собственников этого прибора учёта.



Таким образом, организацией не была исполнена обязанность, установленная пунктом 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении». При этом ссылка «Квадры» на обязательность инициативы собственников многоквартирных домов на установку приборов учета основана на неверном понимании положений действующего законодательства, указали в суде и отказали в удовлетворении жалобы.