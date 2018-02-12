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В России могут перенести зимние школьные каникулы
В России нужно ввести гибкий график зимних школьных каникул, которые бы совпадали с началом лыжного сезона, чтобы семьи могли запланировать отдых на горнолыжных курортах. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Хлопонин.
Правительство РФ рассматривает возможность переноса зимних каникул в российских школах.
Это предложение имеет «экспериментальный характер» и связано с желанием привлечь школьников к занятиям горными лыжами.
В Европе, в случае отсутствия снега в Альпах в январе, школьные каникулы переносятся до тех пор, пока снега не будет в достаточном количестве, - пояснил автор идеи вице-премьер Александр Хлопонин.
Именно на этом зарубежном опыте основано предложение, уточняет «Федеральное агентство новостей».
По словам Хлопонина, окончательное решение пока не принято.
В Москве у родителей школьников есть возможность определить дни каникул своих детей на референдуме.