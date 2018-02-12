В Крыму по подозрению в шпионаже задержан украинец

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже. В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что речь идет о Константине Давыденко. Он был задержан в Симферополе в воскресенье, 11 февраля.





"11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - сообщили в понедельник



Там отметили, что "утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".



ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - шпионаж. ФСБ России сообщает о задержании в Симферополе гражданина Украины, собиравшего и передававшего украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности."11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.Там отметили, что "утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - шпионаж.