Крыша «Октября» осталась без ремонта

Разрыв контракта был оформлен с нарушением закона.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы в Липецкой области вынесла решение по итогам проверки информации и документов, поступивших от муниципального учреждения «Городской Дворец молодежи «Октябрь».



Руководство учреждения ранее объявило тендер на ремонт крыши «Октября». Его выиграло предприятие ООО «Экостройсервис», но капитальное обновление крыши организация так и не начала. Контракт на ремонт крыши был заключен еще в октябре 2017 года. Подрядчик был обязан завершить все работы в течение 45 дней. Однако работы до сих пор не выполнены. Это и стало причиной обращения руководства «Октября» в УФАС. Муниципальное учреждение настаивало на включение данных о подрядчике в реестр недобросовестных организаций. Но антимонопольщики нашли нарушения в работе не подрядчика, а заказчика.



Как пояснил присутствующий на проведении проверки представитель подрядчика, после заключения контракта организация уведомила заказчика о том, что техническое задание в соответствии с указанными параметрами материалов и погодой исполнить нереально. В связи с этим организация предложила скорректировать смету. Но заказчик отказался внести изменения в локальный сметный расчет, ввиду недоказанности подрядчиком факта предоставления материалов улучшенного качества. Кроме того, заказчик не согласовал подрядчику график производства работ и не назначил лицо, ответственное за исполнение условий контракта. Как пояснил представитель общества, данные обстоятельства не позволили подрядчику приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом. Более того, пояснил, что заказчиком была нарушена процедура принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, предусмотренная ст.95 Закона о контрактной системе. В связи с чем, принятое им решение об одностороннем отказе от исполнения контракта является незаконным, указали представители подрядчика.



В результате осуществления проверки одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта комиссия Липецкого УФАС России установила, что заказчиком нарушен порядок, установленный ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, что привело к расторжению контракта до вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.



Комиссия УФАС решила не включать информацию о подрядчике в реестр недобросовестных. А вот работа заказчика будет рассмотрена в отдельном административном производстве.