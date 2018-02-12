Общество

сегодня, 12:19

Крыша «Октября» осталась без ремонта

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#УФАС #контракт
Крыша «Октября» осталась без ремонта

Разрыв контракта был оформлен с нарушением закона.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы в Липецкой области вынесла решение по итогам проверки информации и документов, поступивших от муниципального учреждения «Городской Дворец молодежи «Октябрь».

Руководство учреждения ранее объявило тендер на ремонт крыши «Октября». Его выиграло предприятие ООО «Экостройсервис», но капитальное обновление крыши организация так и не начала. Контракт на ремонт крыши был заключен еще в октябре 2017 года. Подрядчик был обязан завершить все работы в течение 45 дней. Однако работы до сих пор не выполнены. Это и стало причиной обращения руководства «Октября» в УФАС. Муниципальное учреждение настаивало на включение данных о подрядчике в реестр недобросовестных организаций. Но антимонопольщики нашли нарушения в работе не подрядчика, а заказчика.

Как пояснил присутствующий на проведении проверки представитель подрядчика, после заключения контракта организация уведомила заказчика о том, что техническое задание в соответствии с указанными параметрами материалов и погодой исполнить нереально. В связи с этим организация предложила скорректировать смету. Но заказчик отказался внести изменения в локальный сметный расчет, ввиду недоказанности подрядчиком факта предоставления материалов улучшенного качества. Кроме того, заказчик не согласовал подрядчику график производства работ и не назначил лицо, ответственное за исполнение условий контракта. Как пояснил представитель общества, данные обстоятельства не позволили подрядчику приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом. Более того, пояснил, что заказчиком была нарушена процедура принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, предусмотренная ст.95 Закона о контрактной системе. В связи с чем, принятое им решение об одностороннем отказе от исполнения контракта является незаконным, указали представители подрядчика.

В результате осуществления проверки одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта комиссия Липецкого УФАС России установила, что заказчиком нарушен порядок, установленный ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, что привело к расторжению контракта до вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссия УФАС решила не включать информацию о подрядчике в реестр недобросовестных. А вот работа заказчика будет рассмотрена в отдельном административном производстве.
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#УФАС #контракт

Комментарии (5)

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Липецкое наказание

24 минуты назад
На этом "Октябре" как проклятие какое лежит. Был педик Бугаков, откосивший от армии. Тоже не хрена не делавший, но не вылазящий со своим пиаром из СМИ. На смену ему пришёл едросс Дима. Также лезущий со своим пиаром и селфи, как губернатор, во все щели.
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Елена К

31 минуту назад
Ну что вы на Аксенова накинулись? Он ленточку 11-метровую с мэром Ивановым таскал. Неслучайный человек!
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виктор

48 минут назад
Тут чуть ниже зато есть фоточка директора "Октября" Аксёнова, изображающего вместе с юными холопами псевдо-волонтёров. Правда вся их деятельность заключается в тусовках на наши деньги и распиливанию грантов. Дворцом Молодёжи руководить некогда... много селфи ещё не сделано!
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5559

53 минуты назад
спорткомплекс на Манеже быстро взорвали и мЭтро построили. как Звёздный ещё стоит загадка, про долгострой бассейна Спартака - это просто стыд и позор.
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Вован

сегодня, 12:34
не договорились о размере отката!!!
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