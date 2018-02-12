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Вопрос о смене адреса посольства США в Москве рассмотрят в феврале

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#посольство США в Москве
Вопрос о смене адреса посольства США в Москве рассмотрят в феврале

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев получил из мэрии Москвы ответ на запрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве.

Мэрия Москвы в ближайшее время рассмотрит вопрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве по предложению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР), выступившего с инициативой переименовать его в Североамериканский тупик, дом номер 1. Об этом говорится в ответе столичных властей на соответствующий запрос парламентария, - передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Дегтярева, из мэрии Москвы получен ответ на запрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве. Ранее депутат предложил переименовать его в "Североамериканский тупик, дом 1". Он пояснил, что рядом со зданиями посольства находится безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. По предложению Дегтярева, нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик", а в дальнейшем присвоить это название адресу посольства.

В ответе на запрос Дегтярева сообщается, что "данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы". "Заседание состоится уже в феврале текущего года", - сообщили в пресс-службе главы думского комитета.

В настоящее время адресом диппредставительства США, согласно информации официального сайта посольства, является Большой Девятинский переулок, 8.

Как заявлял Дегтярев, его инициатива обусловлена решением властей США переименовать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в честь политика Бориса Немцова.

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#посольство США в Москве

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