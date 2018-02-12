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сегодня, 11:53

Из-за аварии на водопроводе на Петровском спуске временно изменилась схема движения транспорта

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#авария #водопровод
Из-за аварии на водопроводе на Петровском спуске временно изменилась схема движения транспорта

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в связи с проведением АО «ЛГЭК» аварийно-восстановительных работ на водопроводе на Петровском спуске с 10:00 12 февраля в схемы движения транспорта общего пользования, следующего по Петровскому спуску, будут внесены следующие изменения:

- автобусы муниципальных маршрутов № 2, 12, 302, 315, 352 при движении в направлении к пл.Победы будут работать без заезда на Петровский спуск и пл.Революции по схеме: «…ул.Студеновская – ул.Гагарина – ул.Ленина – ул.Зегеля – пл.Плеханова – ул.Плеханова – ул.Советская – далее по утвержденным схемам».

После окончания работ движение транспорта на указанных маршрутах будет осуществляться по утвержденным схемам согласно расписанию, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

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#авария #водопровод

Комментарии (2)

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Gorod48 НЕ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ!!!!

43 минуты назад
Не понял, да потому что им покер какое фото вставлять к посту
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Не понял

сегодня, 12:48
А причем тут Зегеля (на снимке)?
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