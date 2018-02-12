Общество

сегодня, 11:41

Юные жители Тракторного помогают птицам

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#экология #птицы #акция
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Юные жители Тракторного помогают птицам

Школьники присоединились к акции.

Микрорайон Тракторостроителей присоединился к экологической акции «Птицам – нашу заботу», сообщает управление Октябрьским округом администрации Липецка. В холодное время года птицам, особенно мелким, нелегко находить пропитание. Это нередко приводит к трагичным последствиям. По данным статистики, в суровые зимы из десяти синиц выживают всего одна-две.

Ученики школы №31 вместе с родителями и педагогическим составом школы смастерили кормушки для птиц, насыпали корм и развесили их на территории микрорайона. А в фойе школы юные художники нарисовали и повесили информационный плакат, который расскажет всем посетителям, как помочь нашим «пернатым друзьям» благоприятно перезимовать.

Цель акции «Птицам – нашу заботу» - привлечение взрослых и детей к активности по охране окружающей среды и бережному отношению к живой природе.
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#экология #птицы #акция
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Комментарии (2)

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Дед

15 минут назад
Сделать кормушку для синиц и воробьёв проще простого, даже не обладая плотницко-столярными навыками.Для этого годится обыкновенная пластиковая двух или пятилитровая бутылка.Вырезается окошко, а сама бутылка за верёвочку подвешивается к дереву.Всё, кормушка готова,осталось насыпать в окошко семечек.Приезжая в деревню всегда стараюсь подкармливать наших малых помощников.За птицами наблюдать интересно, помимо наглых воробьёв прилетают проворные синицы, наведывается поползень.Иной раз приходится удивляться быстроте и любознательности поползня, для него не проблема подняться вверх по бетонному скользкому электрическому столбу, что спуститься вниз, такие у него цепкие лапки.Редко наведывается пёстрый дятел в саду, прыгая по деревьям в поисках личинок жуков.По осени несколько раз видел желну.Берегите и подкармливайте птиц.
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паша

сегодня, 12:09
это хорошее занятие для детей и их родителей. спасибо организаторам
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