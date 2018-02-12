Общество
сегодня, 11:41
Юные жители Тракторного помогают птицам
Школьники присоединились к акции.
Микрорайон Тракторостроителей присоединился к экологической акции «Птицам – нашу заботу», сообщает управление Октябрьским округом администрации Липецка. В холодное время года птицам, особенно мелким, нелегко находить пропитание. Это нередко приводит к трагичным последствиям. По данным статистики, в суровые зимы из десяти синиц выживают всего одна-две.
Ученики школы №31 вместе с родителями и педагогическим составом школы смастерили кормушки для птиц, насыпали корм и развесили их на территории микрорайона. А в фойе школы юные художники нарисовали и повесили информационный плакат, который расскажет всем посетителям, как помочь нашим «пернатым друзьям» благоприятно перезимовать.
Цель акции «Птицам – нашу заботу» - привлечение взрослых и детей к активности по охране окружающей среды и бережному отношению к живой природе.
Ученики школы №31 вместе с родителями и педагогическим составом школы смастерили кормушки для птиц, насыпали корм и развесили их на территории микрорайона. А в фойе школы юные художники нарисовали и повесили информационный плакат, который расскажет всем посетителям, как помочь нашим «пернатым друзьям» благоприятно перезимовать.
Цель акции «Птицам – нашу заботу» - привлечение взрослых и детей к активности по охране окружающей среды и бережному отношению к живой природе.
Дед
паша