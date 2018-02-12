Общество

сегодня, 11:26

Пятеро липчан стали «Послами Победы»

6 406
#волонтёры #образование
Пятеро липчан стали «Послами Победы»

Липчане в течение двух недель были соорганизаторами мероприятий в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Пятеро липчан вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград», организованного в минувшем году Всероссийского общественного движенияПавел Беляков, воспитанник клуба «Неунываки» им. В. Ширяева муниципального учреждения дополнительного образования «Калейдоскоп», вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград», организованного в минувшем году Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Министерством образования и науки РФ .

В этом конкурсе состязались около 2,5 тыс. волонтёров из разных стран мира. Звания «Посол Победы» в итоге были удостоены 200 лучших добровольцев. В качестве награды молодые люди получили право принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Сталинградской битве. Такое количество победителей выбрано не случайно: легендарное сражение длилось ровно 200 дней. Липецкую область представляли 5 волонтёров, среди них воспитанник поискового клуба «Неунываки» им. В.Ширяева Павел Беляков. 30 января Павел отправился в Волгоград и в течение двух недель был соорганизатором мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

2 февраля отмечался один из Дней воинской славы России, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день волонтеры участвовали в организации ряда мероприятий, среди которых Парад воинских частей Волгоградского территориального гарнизона, исторический квест «Сталинградская битва», праздничный концерт, возложение цветов к могиле Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова и Малой Братской могиле. В рамках одного из них Президент России Владимир Путин встретился с активистами движения «Волонтеры Победы», победителями конкурса «Послы Победы. Сталинград». Он призвал молодое поколение не только гордиться былыми победами, но и добиваться своих результатов, чтобы быть достойным памяти предков.

Фото doal.ru
6 406
#волонтёры #образование

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Екатерина Иншакова

35 минут назад
Это Дима Аксёнов протирал брюки сначала в училище, получив лишь образование слесаря, потом на стульчике в "молодой гвардии единой россии", затем по разнарядке в креслах депутата обл.совета и директора дворца молодёжи... в результате юный слесарь-депутат сейчас возит свою ж..у на новом комфортном вседорожнике Мерседес-GL! Что нам мешает также? - наличие совести и умение делать хоть что-то кроме селфи.
ответить

Жополизу начальства

39 минут назад
А ты хотел чтобы мы не имели собственного мнения? Чтобы славили бездельника-едросса Аксёнова? А вот фигу тебе х.о.л.у.й анонимный !
ответить

Жополизу начальства

39 минут назад
А ты хотел чтобы мы не имели собственного мнения? Чтобы славили бездельника-едросса Аксёнова? А вот фигу тебе * анонимный !
ответить

Комментаторам выше

45 минут назад
А что Вам мешает занять место Дмитрия и решить все вопросы, а не критиковать всех и вся, протирая брюки (или юбки) сидя здесь?
ответить

СВЕТА, АКСЁНОВ УЖЕ ОСТОФИГЕЛ

сегодня, 11:57
Со своим тинейджерским пиаром. Со стороны улицы Октябрьской, фасадная облицовка из плит, на "Октябре", обвалилась сверху донизу. Огромная "прореха" глядится самым негативным образом, а Дима всё по России катается и селфится с Путиным (((
ответить

Светлана

сегодня, 11:50
А почему эти аксёновские горе-волонтёры не ищут сейчас пропавшего мальчика, а лишь за гос.счёт катаются по пропагандистским мероприятиям да выпрашивают себе футболочки с рюкзачками, купленные за наши налоги?
ответить

Еще в рубрике

Больше 400 тысяч штрафов наложено на нарушителей трудового законодательства
#штраф
Больше 400 тысяч штрафов наложено на нарушителей трудового законодательства

5 минут назад

Общество
Сотрудницу банка подозревают в мошенничестве
#мошенничество
Сотрудницу банка подозревают в мошенничестве

17 минут назад

Общество
Липецких чиновников будут учить на успешном опыте их коллег из Ленинградской области
#тендер #обучение
2
Липецких чиновников будут учить на успешном опыте их коллег из Ленинградской области

18 минут назад

Общество
Казаки провели для ельчан праздник наступления Масленицы
Казаки провели для ельчан праздник наступления Масленицы

28 минут назад

Общество
Эксперты предрекают липчанам рост зарплат
#зарплата
6
Эксперты предрекают липчанам рост зарплат

32 минуты назад

Общество
23 молодых липчанина получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей
#молодёжь
23 молодых липчанина получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей

33 минуты назад

Общество