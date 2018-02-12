Пятеро липчан стали «Послами Победы»

Липчане в течение двух недель были соорганизаторами мероприятий в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Пятеро липчан вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград», организованного в минувшем году Всероссийского общественного движенияПавел Беляков, воспитанник клуба «Неунываки» им. В. Ширяева муниципального учреждения дополнительного образования «Калейдоскоп», вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград», организованного в минувшем году Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Министерством образования и науки РФ .



В этом конкурсе состязались около 2,5 тыс. волонтёров из разных стран мира. Звания «Посол Победы» в итоге были удостоены 200 лучших добровольцев. В качестве награды молодые люди получили право принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Сталинградской битве. Такое количество победителей выбрано не случайно: легендарное сражение длилось ровно 200 дней. Липецкую область представляли 5 волонтёров, среди них воспитанник поискового клуба «Неунываки» им. В.Ширяева Павел Беляков. 30 января Павел отправился в Волгоград и в течение двух недель был соорганизатором мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



2 февраля отмечался один из Дней воинской славы России, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день волонтеры участвовали в организации ряда мероприятий, среди которых Парад воинских частей Волгоградского территориального гарнизона, исторический квест «Сталинградская битва», праздничный концерт, возложение цветов к могиле Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова и Малой Братской могиле. В рамках одного из них Президент России Владимир Путин встретился с активистами движения «Волонтеры Победы», победителями конкурса «Послы Победы. Сталинград». Он призвал молодое поколение не только гордиться былыми победами, но и добиваться своих результатов, чтобы быть достойным памяти предков.



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