«Свободному Соколу» разрешают не платить за электричество, потому что за него платят жители Липецка

Почему крупнейшему должнику региона, своими действиями поставившему под угрозу функционирование всего областного энергосетевого комплекса и банковской системы, именно в Липецкой области включили зелёный свет?

В регионе сложилась парадоксальная ситуация:- большой завод «Свободный Сокол» в очередной раз находится в предбанкротном состоянии, но продолжает работать, не расплачиваясь по долгам на общую сумму более 5 млрд руб.,- крупная сетевая монополия в течение многих лет отказывается обесточить должника,- банки прощаются со своими миллиардами, переданными заводу-должнику,- другие кредиторы тщетно пытаются «выбивать» долги за ресурсы, переданные заводу для производства.Почему крупнейшему должнику региона, своими действиями поставившему под угрозу функционирование всего областного энергосетевого комплекса и банковской системы, именно в Липецкой области включили зелёный свет? В этом вопросе попытался разобраться GOROD48.…В 2010 чугунолитейный завод наработал перед Энергосбытом (ООО «ГЭСК») долг в 48 млн рублей. И с тех пор этот долг только рос. Когда летом 2012-го задолженность превысила 113 миллионов, энергетики зафиксировали его в иске о банкротстве «Свободного Сокола» в Арбитражном суде. В то время заместитель генерального директора «Свободного Сокола» Николай Балдин в интервью GOROD48 этот долг признал. Но процедура банкротства тогда приобрела странную форму. Как кажется, потому, что активы завода усиленно стали защищать новые собственники «Свободного Сокола» - Гоча Чигладзе и Антон Бабуцидзе.А схема защиты была простая: если не можешь избежать банкротства, его надо возглавить! То есть по закону о банкротстве тот кредитор (в данном случае ООО «ГЭСК»), который первый подаёт на банкротство, может рекомендовать своего конкурсного управляющего. И если такой (независимый от действующих собственников и менеджмента) управляющий приходит на завод, то он начинает распоряжаться деятельностью завода в интересах кредиторов, чтобы расплатиться с долгами и восстановить предприятие. Так законодательно задумана процедура банкротства. Но что делают «бизнесмены со стажем» при поддержке судов в Липецкой области?Когда в 2012 году ООО «ГЭСК» направило в суд иск о банкротстве завода «Свободный Сокол», суд почему-то ввёл банкротство не по иску Энергосбыта, а по иску вновь появившегося завода-двойника «Свободного Сокола», купившего требования к старому «Свободному Соколу» у некоего «Торгового Дома «Известняк». По этому удивительному иску был назначен предложенный новым «Свободным Соколом» конкурсный управляющий.Удивительно это ещё и потому, что заявление ГЭСКа было подано в суд на три месяца ранее, а задолженность перед ГЭСКом старого «Свободного Сокола» была в 24 раза (!) больше долга старого завода перед новым клоном - «Свободным Соколом».Впоследствии суд апелляционной инстанции установил, что начало банкротства «Свободного Сокола» не Энергосбытом, а подконтрольной самому же «Свободному Соколу» компанией, это нарушение, допущенное Липецким судом.Откуда у бизнесменов-защитников «Свободного Сокола» такой «опыт управления самостоятельным банкротством»? Посмотрим, что происходило в других регионах. На тот момент два вышеупомянутых бизнесмена (Гоча Чигладзе и Антон Бабуцидзе) были ещё и совладельцами самой известной угольной шахты Кузбасса – Анжерской-Южной. Грузинские бизнесмены пообещали губернатору Кемеровской области Аману Тулееву превратить обычную шахту в углеобогатительную фабрику.В результате, как освещало федеральное СМИ «Человек и закон» в выпуске от 22.12.2013 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев даже обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД России с просьбой объявить собственников шахты в федеральный розыск. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по 201 статье, проще говоря за то, что руководители действовали в ущерб своего предприятия – Шахты «Анжерская-Южная». В состав руководства шахты входили: Гоча Чигладзе — близкий друг Михаила Саакашвили, Сергей Ивашкевич и Антон Бабуцидзе.«Шахтёры» к тому времени уже переквалифицировались в «металлургов», новым местом их заработков стал Липецк. Бывший член Совета директоров предприятия и бизнесмен с кемеровским опытом Антон Бабуцидзе в сентябре 2012 стал генеральным директором «Свободного Сокола».Первое, что сделали акционеры «Свободного Сокола» в этот период, помимо того, что возглавили банкротство старого предприятия через новое юридическое лицо с помощью решений липецкого суда, уменьшили уставный капитал завода с 1,2 миллиарда рублей до 251 тысячи, в результате пострадали многочисленные кредиторы предприятия (например, энергетикам в иске о признании снижения уставного капитала незаконным липецкий суд отказал).В отличие от власти Кемеровской области, команда липецкого губернатора пока не увидела как «Свободный Сокол» беспрепятственно клонировал компанию.Для бизнесменов со стажем банкротств через применение «умных» схем «распределить» активы работающего предприятия не составляет труда. Старому заводу и кредиторам остались долги, а новому одноимённому заводу-клону отошло ликвидное имущество.Вот так подошел к банкротству завод «Свободный Сокол». Долги у предприятия помимо энергосбытовых компаний требовали ещё и банки: Сбербанк, «Липецккомбанк» и Тульский промышленный банк (владельцем этого банка, у которого позже, в 2015-м, ЦБ РФ отозвал лицензию, являлся Сергей Ивашкевич, третий с Чигладзе и Бабуцидзе совладелец шахты в Кузбассе). В процессе банкротства выяснилось, что менеджмент завода-банкрота заложил Сбербанку в числе основных фондов ещё и электрические сети, через которые были запитаны электроэнергией жилые дома сокольского поселка, детсады, школы, больница и роддом. Так обычный спор хозяйствующих субъектов породил коллизию, которая не исчерпана и поныне: власть находится в «заложниках» обстоятельств, «Свободный Сокол» твердит, что его нельзя отключать, так как будет обесточено население. В результате вот уже шестой год энергетикам не позволяют при имеющейся технической возможности отключить завод-должник.Казалось бы, чего проще: нет денег – нет света! Самый эффективный способ добиться погашения задолженности – отключить неплательщику электроэнергию. Физически по заявке Энергосбыта это делает Сетевая монополия ПАО «МРСК Центра», именно она до середины 2017 года обслуживала линии электропередачи, через которые течёт электроэнергия на завод «Свободный Сокол». Обычно, как только настаёт день реального отключения, должники находят деньги, чтобы заплатить по счетам. Однако эта схема принципиально не работает в Липецкой области в отношении предприятия «Свободный Сокол» в любой его реинкарнации (ранее было обанкротившееся ОАО «ЛТЗ «Свободный Сокол», теперь – ООО «ЛТК «Свободный Сокол»), который может по три года потреблять электроэнергию без оплаты. Причем стандартная процедура отключения для бесплатно пользующегося энергией должника не работает с 2010 года!А вот как эта схема работает в Липецке. Как только сторону должника заняла областная администрация, завод тут же подержала и государственная Сетевая монополия – ПАО «МРСК Центра». Представители этой государственной структуры как под дудочку заклинателя твердили одно: ограничить должнику режим потребления нельзя, это приведёт к ущемлению прав и законных интересов других потребителей, которые также получают часть энергии через объекты, обслуживаемые ПАО «МРСК Центра». А в энергосбытовой компании все это время говорили, что можно. Можно вырезать из цепочки потребителей завод-должник без какого-либо ущерба для 12 тысяч горожан и объектов социальной сферы. И осенью прошлого года правота Энергосбыта была доказана опытным путем.Всё началось с того, что после официального отказа Сетевой монополии отключать должника, Энергосбыт попытался понудить МРСК выполнить законные действия по прекращению бесплатного снабжения завода-должника через липецкий Арбитражный суд. Арбитражный суд Липецкой области отказал Энергосбыту в исках к МРСК об ограничении электропотребления и о разработке организационно-технических мер, направленных на те же цели.





ЛЭСК жаловалась на незаконные действия руководства «Свободного Сокола» в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Счетную палату РФ, Минэнерго, но ни одно ведомство не предприняло никаких мер реагирования, в основном они возвращали жалобы в Липецкую область.

А закончилось все тем, что УФАС по Липецкой области по заявлению МРСК признал... злоупотреблением действия энергосбытовой компании по введению ограничения режима электроснабжения завода-должника! Пока шли споры, «Свободный Сокол» не оплачивал счета и не модернизировал оборудование, через которое прокачивает часть электроэнергии липчанам.Так жители частного сектора посёлка «Сокола» стали заложниками некогда родного предприятия и нерешительности МРСК, организации, своевременно не сумевшей выполнить стандартную процедуру отключения завода-должника. А ведь сетевая организация запросто могла ограничить пропускную способность линий электропередачи, подавая только добросовестным потребителям необходимый им объем электроэнергии.Итак, все эти годы мяч находится исключительно на стороне злостного неплательщика. Складывается мнение, что там, где начинается «Свободный Сокол», кончается закон. Но и на старуху бывает проруха. Во второй половине 2017 года место ПАО «МРСК Центра» в цепочке поставки электроэнергии заняла независимая Федеральная компания ПАО «ФСК ЕЭС», на которую очень сложно повлиять «Свободному Соколу». И вот в ноябре 2017 года по просьбе Энергосбыта эта федеральная структура взяла и выключила заводу-должнику свет. Не совсем, конечно, а до уровня аварийной брони. Причем именно на том техническом оборудовании, на котором отказывалось отключать электроэнергию МРСК Центра, ссылаясь на технологическую невозможность. И, что примечательно, электричество в домах жителей поселка не погасло!И хотя по закону отказ должника от долга не является поводом не вводить ограничение, это прямо написано для таких «дельцов» в п.18, абз.3 Постановления правительства №442, через пару дней появилось судебное определение о запрете вводить ограничение энергопотребления «Свободному Соколу». Не успел у Энергосбыта появиться Федеральный партнёр, который готов был ему помогать получить стоимость отпущенной должнику электроэнергии … и вот «Свободный Сокол» вновь потребляет энергию, не расплатившись со старыми долгами.

Вопрос: почему одним можно, а другим нельзя?