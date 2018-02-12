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вчера, 23:02
В Подмосковье разбился пассажирский самолет
Все пассажиры и экипаж погибли.
После 15:00 в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148. Лайнер «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района между населенными пунктами Заворово и Степановское.
Самолет, следовавший из Москвы в Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24 и уже через четыре минуты пропал с радаров. Он должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18:35 по местному времени.
Позже в МЧС подтвердили информацию о крушении самолета. Его с воздуха обнаружили в поле в Раменском районе Подмосковья.
Рассматриваются несколько причин произошедшего: человеческий фактор, погодные условия, ошибка экипажа, а также технеисправность. Ранее в СМИ сообщалось, что Ан-148 столкнулся с вертолетом "Почты России". Однако позже эту информацию опровергли.
"Самолет упал близ населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Из Чкаловского и Мячково вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ", — сказал источник в экстренных службах Подмосковья.
Связь с экипажем самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов, на борту, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, - сообщал РИА-Новости представитель Росавиции. Возбуждено уголовное дело, - передает "Москва 24".
Расследованием уголовного дела о крушении пассажирского лайнера займется главное следственное управление Следственного комитета России. Такое распоряжение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Уже сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты московского межрегионального управления на транспорте СК России, а также криминалисты главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф. К месту крушения выехал и сам Бастрыкин.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при осуществлении технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб.
На место падения для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.
Он также взял под личный надзор расследование уголовного дела, возбужденного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На сайте МЧС России опубликован полный список пассажиров Ан-148 в Подмосковье. Среди них трое детей: 17-ти, 12-ти и пяти лет.
По предварительным данным, в основном все они – жители Оренбургской области, также несколько человек – жители Саратовской области и один человек – житель Санкт-Петербурга.
Также известны имена членов экипажа: командир воздушного судна Валерий Губанов, второй пилот Сергей Гамбарян, стюардессы Анастасия Славинская и Виктория Коваль, техники Олег Кузьмин, Сергей Гаврилов.
В пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что командир разбившегося воздушного судна Валерий Губанов был опытным пилотом, его общий налет – пять тысяч часов, на судне этого типа – 2,8 тысячи часов.
Все находившиеся на борту самолета были застрахованы, страховые выплаты составят по два миллиона рублей. Кроме того, семья находившихся в самолете людей сразу же выплатят по 100 тысяч рублей.
Специальный борт доставит из Орска в Москву родственников погибших для проведения процедуры опознания. По предварительным данным, он может вылететь в понедельник, 12 февраля. В столице уже подготовлено три гостиницы под размещение.
МЧС открыло горячую линию психологической помощи после крушения пассажирского самолета. Психологи окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту Ан-148. Для этого нужно позвонить по номеру 8 800 775 17 17. День траура по погибшим объявили в Оренбургской области 12 февраля.
Самолет Ан-148 2010 года выпуска авиакомпания приобрела в 2016 году. Претензий к техническому состоянию самолета не было.
Это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро имени Антонова. Самолет может перевозить до 80 пассажиров. Летные испытания начались в декабре 2004 года, а эксплуатация лайнера на воздушных линиях началась в июне 2009 года.
Есть информация, что самолет Ан-148 набрал высоту около 1800 метров и скорость до 600 километров в час. Затем он начал резко снижаться и снова набирать высоту, после очередного снижения он пропал с радаров.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Он сразу же дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Из-за происшедшего и возможной необходимости координировать работу правительственной комиссии президент перенес рабочую поездку в Сочи.
Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Он сообщил, что власти Москвы предложили МЧС и Минтрансу помощь городских медицинских и социальных служб.
Принес соболезнования премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 и оказанию помощи пострадавшим.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр транспорта России Максим Соколов выехали на место падения самолета в Раменском районе Московской области.
Из-за авиакатастрофы Соколов отменил поездку в Саранск, намеченную на 12 февраля. Он планировал посетить торжественное открытие после реконструкции аэропорта Саранска.
К ликвидации последствий крушения самолета в Раменском районе Подмосковья привлекли более 160 человек и свыше 30 единиц техники.
Семь бригад центра медицины катастроф отправили на место крушения пассажирского самолета. Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40, и уже через 10 минут машина приехала. Затем медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места происшествия.
Поиски тел погибших и фрагментов самолета осложняет огромное количество выпавшего снега. Администрация Раменского района Подмосковья направила пять единиц техники на место крушения самолета, чтобы расчистить снег. Отправлено два погрузчика, два трактора МТЗ-80, трактор И-150, а также техника "Мосавтодора".
Поисково-спасательную операцию в зоне крушения будут вести круглосуточно. Группировка сил работает в сменном режиме. В аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, которые оказывают помощь родным и близким пассажирам и членам экипажа.
Спасатели обнаружили один из самописцев с потерпевшего крушение самолета. Место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области.
Самолет, следовавший из Москвы в Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24 и уже через четыре минуты пропал с радаров. Он должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18:35 по местному времени.
Позже в МЧС подтвердили информацию о крушении самолета. Его с воздуха обнаружили в поле в Раменском районе Подмосковья.
Рассматриваются несколько причин произошедшего: человеческий фактор, погодные условия, ошибка экипажа, а также технеисправность. Ранее в СМИ сообщалось, что Ан-148 столкнулся с вертолетом "Почты России". Однако позже эту информацию опровергли.
"Самолет упал близ населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Из Чкаловского и Мячково вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ", — сказал источник в экстренных службах Подмосковья.
Связь с экипажем самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов, на борту, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, - сообщал РИА-Новости представитель Росавиции. Возбуждено уголовное дело, - передает "Москва 24".
Расследованием уголовного дела о крушении пассажирского лайнера займется главное следственное управление Следственного комитета России. Такое распоряжение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Уже сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты московского межрегионального управления на транспорте СК России, а также криминалисты главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф. К месту крушения выехал и сам Бастрыкин.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при осуществлении технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб.
На место падения для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.
Он также взял под личный надзор расследование уголовного дела, возбужденного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На сайте МЧС России опубликован полный список пассажиров Ан-148 в Подмосковье. Среди них трое детей: 17-ти, 12-ти и пяти лет.
По предварительным данным, в основном все они – жители Оренбургской области, также несколько человек – жители Саратовской области и один человек – житель Санкт-Петербурга.
Также известны имена членов экипажа: командир воздушного судна Валерий Губанов, второй пилот Сергей Гамбарян, стюардессы Анастасия Славинская и Виктория Коваль, техники Олег Кузьмин, Сергей Гаврилов.
В пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что командир разбившегося воздушного судна Валерий Губанов был опытным пилотом, его общий налет – пять тысяч часов, на судне этого типа – 2,8 тысячи часов.
Все находившиеся на борту самолета были застрахованы, страховые выплаты составят по два миллиона рублей. Кроме того, семья находившихся в самолете людей сразу же выплатят по 100 тысяч рублей.
Специальный борт доставит из Орска в Москву родственников погибших для проведения процедуры опознания. По предварительным данным, он может вылететь в понедельник, 12 февраля. В столице уже подготовлено три гостиницы под размещение.
МЧС открыло горячую линию психологической помощи после крушения пассажирского самолета. Психологи окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту Ан-148. Для этого нужно позвонить по номеру 8 800 775 17 17. День траура по погибшим объявили в Оренбургской области 12 февраля.
Самолет Ан-148 2010 года выпуска авиакомпания приобрела в 2016 году. Претензий к техническому состоянию самолета не было.
Это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро имени Антонова. Самолет может перевозить до 80 пассажиров. Летные испытания начались в декабре 2004 года, а эксплуатация лайнера на воздушных линиях началась в июне 2009 года.
Есть информация, что самолет Ан-148 набрал высоту около 1800 метров и скорость до 600 километров в час. Затем он начал резко снижаться и снова набирать высоту, после очередного снижения он пропал с радаров.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Он сразу же дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Из-за происшедшего и возможной необходимости координировать работу правительственной комиссии президент перенес рабочую поездку в Сочи.
Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Он сообщил, что власти Москвы предложили МЧС и Минтрансу помощь городских медицинских и социальных служб.
Принес соболезнования премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 и оказанию помощи пострадавшим.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр транспорта России Максим Соколов выехали на место падения самолета в Раменском районе Московской области.
Из-за авиакатастрофы Соколов отменил поездку в Саранск, намеченную на 12 февраля. Он планировал посетить торжественное открытие после реконструкции аэропорта Саранска.
К ликвидации последствий крушения самолета в Раменском районе Подмосковья привлекли более 160 человек и свыше 30 единиц техники.
Семь бригад центра медицины катастроф отправили на место крушения пассажирского самолета. Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40, и уже через 10 минут машина приехала. Затем медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места происшествия.
Поиски тел погибших и фрагментов самолета осложняет огромное количество выпавшего снега. Администрация Раменского района Подмосковья направила пять единиц техники на место крушения самолета, чтобы расчистить снег. Отправлено два погрузчика, два трактора МТЗ-80, трактор И-150, а также техника "Мосавтодора".
Поисково-спасательную операцию в зоне крушения будут вести круглосуточно. Группировка сил работает в сменном режиме. В аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, которые оказывают помощь родным и близким пассажирам и членам экипажа.
Спасатели обнаружили один из самописцев с потерпевшего крушение самолета. Место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области.