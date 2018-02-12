Памяти 351-й маршрутки…

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе мы следили, как завершал процедуру банкротства бедный человек Василий Донских, сын другого бедного человека чиновника Олега Донских, которого никак не могут найти в связи с делом о многомиллионных хищениях. А еще нам сообщили, что другим фигурантам громкого уголовного дела «Росагролизинга» сократили сроки. Мы радовались, что Липецк – один из лидеров в стране по количеству торговых центров. А некоторые из нас высказывали робкое недовольство системой работы городского транспорта и очередными нововведениями.

По торговым центрам Липецк впереди почти всей России







Липецк является одним из лидеров в стране по количеству торговых центров. Только в прошлом году была введена в эксплуатацию 61 тысяча (!) квадратных метров новых торговых площадей.

Зато во всей области нет ни одного 50-метрового бассейна, дворца игровых видов спорта, современного концертного зала. В Липецке всего два ледовых дворца: один древний, второй – надувной. Реконструкцию стадиона «Металлург» не могут завершить второй год, и уже кое-где требуется ремонтировать отремонтированное.

Популярный автобусный маршрут вместо того, чтобы продлить, совсем закрыли







В Липецке прекратил свое существование один из самых популярных автобусных маршрутов - №351. Власти тут же заявили, что в этом виноват предприниматель, владевший маршрутом. Мол, он единственный из коллег, кому вдруг стало невыгодно перевозить пассажиров по тарифу больше, чем в Воронеже – 22 рубля. Самое любопытное, что владельцу маршрута даже не попытались найти замену, хотя стоило «только свистнуть»…

Логика тут, похоже, уехала с последним 351-м автобусом. Нам во всеуслышание пояснили, что 351-й на большей части маршрута дублировал 27-й автобус и лишь поворачивал в сквер Белана. Но, во-первых, жители прилегающих к скверу домов – разве не люди? Им теперь придется топать пешком до соседних остановок по местности, на части которой мэрия пока «забыла» устроить тротуары.

Второе. Пусть маршруты 27 и 351 иногда повторяли друг друга, но ни один из них не пустовал, а в «часы пик» их брали штурмом. То есть разговоры о дубляже маршрута больше рассчитаны на малограмотных людей или тех, кто живет не на «новых районах».

Третье. Нам заявили, что автобус по скверу Белана в свое время пустили временно. Но ведь он пользовался популярностью. И зачем тогда обустраивали капитальную автобусную остановку? Лучше бы оставили автобус, и расчистили одну из полос движения, которую жители 27-го микрорайона приспособили под парковку.

Четвертое. В департаменте транспорта мэрии признали, что ликвидация маршрута «создаст некоторые неудобства жителям улиц Белана и Шерстобитова». И вдруг придумали, что сами жильцы жаловались, что площадка «отстоя маршруток» мешала жителям соседних домов – шумом, загазованностью и т.д. А вот это уже чистой воды выдумка. Как житель как раз одного из «соседних домов» ответственно заявляю – никакого отстойника здесь никогда не было и в помине. В сквер Белана ездили автобусы только 351-го маршрута, интервал движения у которых был 15-20 минут. То есть раз в четверть часа или еще реже в сквере показывался автобус: когда один приезжал, второй был уже далеко в пути. Там даже не было площадки для стоянки автобусов: они подъезжали прямо к остановке, собирали пассажиров и трогались в путь. Между собой маршрутки даже не встречались.

Пятое. Лучше бы продлили 351-й маршрут далее по скверу Белана до 7-й поликлиники. Ведь там ДАЖЕ НЕТ ТРОТУАРА (см. фото), поэтому люди, чтобы не делать огромный крюк через соседние 27-й и 26-й микрорайоны, идут в поликлинику прямо по проезжей части. Многие ведут в детскую поликлинику ребятишек, ведь деться им просто некуда.

В общем, о нас в очередной раз «позаботились». А нам от этой заботы жить стало не лучше, но веселее.

В Липецкой области, наконец, задумались о том, как должна работать система, которую ввели почти полгода назад







Липчане критикуют систему транспортных карт, жалуются на нехватку терминалов и сложности в приобретением и пополнением пассажирских карточек. К примеру, на полумиллионный Липецк поставили всего 25 терминалов пополнения карт, да и те начали убирать с городских улиц. В банках «радуют» некие «актуализаторы», которые вообще непонятно зачем нужны. Региональное «Агентство пассажирского транспорта» даже обратилось к жителям области с просьбой высказать свои предложения по совершенствованию работы.

Новую систему сначала ввели, и лишь затем задумались, как она должна работать, а не наоборот. Теперь ее будут совершенствовать – видимо, методом «проб и ошибок». И на это будут тратить деньги, создавать рабочие места, водить высокие должности. Похоже, тут как в случае с ремонтом дорог – важен не результат, а финансируемый из бюджета процесс.

А еще давайте все остановки в зеленый цвет покрасим!







Депутат городского совета Екатерина Пинаева предложила установить на автобусных остановках вай-фай и устройства для зарядки гаджетов.

Вот чего не хватает липецкому транспорту! Вай-фая! Депутат подает пример, что смотреть на мир нужно радостнее – желательно через стекло дорогого авто премиум-класса. А мы все про свое, плебейское – терминалы, маршруты…

P.S. Зарядные устройства на остановках – конечно, круто. Но как бы для начала научит липчан хотя бы стекла в павильонах не бить?

Мечтай о такой бедности







Сын беглого чиновника Олега Донских, разыскиваемого в связи с делом о хищении Росагролизинга, был признан банкротом. Прописанный в элитном доме на улице Кузнечной Василий Донских сумел доказать, что у него нет имущества, которое можно было бы забрать в счет уплаты долгов. Его официальный ежемесячный доход не дотягивает и до трети минимальной зарплаты в Липецкой области и составляет 3 208 рублей, а на иждивении перебивается с хлеба на воду 5-летний сын. В итоге Донских списаны долги на сумму более чем в 750 миллионов рублей.

Может, еще и скинемся всем миром, чтобы помочь ему, бедному учредителю Центральной водочной компании в Липецке? Если он, конечно, раньше за границу не уедет…

Фигурантам дела о хищениях скостили сроки







Осужденным все по тому же делу о хищениях в Росагролизинге Игорю Коняхину и Сергею Бурдовскому Липецкий областной суд сократил срок – каждому на год.

Да здравствует наш суд, самый гуманный в мире!

Заведующий отделением подрался с женой пациента







- Он начал меня выталкивать из палаты и зажал в женском туалете. Там он меня придушил и ударил несколько раз головой о стенку, - эту историю рассказала GOROD48 пенсионерка Мария Золотарева, которая стала вовсе не жертвой «гоп-стопа», а таким образом боролась за права страдавшего после инфаркта супруга в БСМП №1. «Он» - это заведующий отделением экстренной помощи.

В больнице нам рассказали, что знают о конфликте и, не упомянув, что лучшая защита – это нападение, заявили, что пожилая женщина сама набросилась на представителя гуманной профессии.

Конечно, следствие (вероятнее всего – дознание) разберется. Но вот что любопытно: где бабуля атаковала врача – неужели и правда в женском туалете?

Липецким чиновникам подробно расскажут о видах коррупции







143 108 рублей заплатит бюджет Липецкой области за то, что 27 слуг народа прослушают курс лекций о коррупции. Учиться каждый будет по 36 часов, и не на рабочем месте, а с отрывом от основной деятельности, т.е. будут ходить на занятия. Учеба предусматривает лекции, например по теме о природе коррупции, о причинах и видах коррупции.

Вообще нашим чиновникам о коррупции лучше не рассказывать. а самих бы расспросить.



К приезду высокого начальства







К приезду губернатора Олега Королева на административный совет в село Кузьминские Отвержки Липецкого района кипятком отпаривали тротуар, а потом еще и сушили. В администрации сельского совета GOROD48 пояснили, что это единственный способ показать, как благоустроена территория.

А я думал, что лучший способ благоустраивать территорию – ежедневно чистить дороги и поддерживать их в нормальном состоянии, а не только к приезду губернатора. Вот взять хотя бы вас, дорогой читатель. Если вы завтра наведаетесь в Кузьминские Отвержки, то ради вас, боюсь, никто отдельно расчищать тротуары не будет. Можете навернуться.

Мэр призвал благоустраивать Липецк силами арестантов







В голову мэра Липецка Сергея Иванова пришла идея привлечь к благоустройству города контингент ФСИН, например – осужденных на различные сроки административного ареста. Он предложил МУП "Зеленхоз" и МБУ "Управление благоустройства Липецка" активнее использовать татуированные рабочие руки.

Вот это решительно, прямо «по-сталински»! Скоро, наверное, наш город заиграет новыми красками. Нужно только следить, чтобы работники ничего не писали на стенах зданий – в том числе и про тех, кто привел их на работу.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.