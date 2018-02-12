Водолазы осмотрели 5000 квадратных метров дна Быстрой Сосны в поисках пропавшего ребенка

В поисках пропавшего в Измалковском районе мальчика принимали участие сегодня 88 человек

ГУ МЧС России по Липецкой области выпустило бюллетень о сегодняшнем дне поисков пропавшего 6 февраля 9-летнего мальчика."11.02.2018 г. убыл в ППД поисковый отряд «Лиза Алерт» в количестве 30 человек, 10 единиц техники.

С 09.00. Поиски ребенка продолжены с привлечением волонтеров, а также проводятся обследования водолазами русла реки ниже по течению с привлечением телеуправляемого подводного аппарата "Гном". Привлечено 15 водолазов.

В 15.45. 2 группы водолазов, ПСС на водных объектах г. Елец и ПСС на водных объектах г. Задонска убыли за 3 километра 300 метров от места начала поиска вниз по течению реки, где проходит газовая труба, с целью обследования этого места.

Прорублено 38 майн (прорубей) для спуска водолазов, осуществлено 16 погружений по 30 мин. Осуществлен пропил полыньи размером 3500 м. кв.

Обследовано: осмотр фонарями дна и подводными камерами -360 м2; осмотр водолазами дна – 5000 м2; осмотрено с помощью подводного аппарата "Гном"-500 м2. Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района определены места обогрева, питания и медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи, непосредственно в районе поиска.

В 17-30 работы завершены, ребенок не обнаружен.

Для поиска ребенка привлечено 88 чел.(15 водолазов), 19 ед. техники., из них от МЧС 4 чел., 1 ед. техники.

Запланировано на следующие сутки: с 09.00 12.02.2018 спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области», волонтеров и привлечения СВП «Пегас». Также планируется продолжение обследования водолазами дна и продолжение осмотра русла реки ниже по течению с привлечением управляемого подводного аппарата "Гном".

Для поиска ребенка планируется привлечь 90 человек (15 водолазов), 20 единиц техники, из них от МЧС 4 человек, 1 единица техники"

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.



Фото: vk.com/poiskdeteilipeck