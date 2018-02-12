Происшествия

вчера, 18:10

Водолазы осмотрели 5000 квадратных метров дна Быстрой Сосны в поисках пропавшего ребенка

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#поиск пропавших детей
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Водолазы осмотрели 5000 квадратных метров дна Быстрой Сосны в поисках пропавшего ребенка

В поисках пропавшего в Измалковском районе мальчика принимали участие сегодня 88 человек

ГУ МЧС России по Липецкой области выпустило бюллетень о сегодняшнем дне поисков пропавшего 6 февраля 9-летнего мальчика.

"11.02.2018 г. убыл в ППД поисковый отряд «Лиза Алерт» в количестве 30 человек, 10 единиц техники.

С 09.00. Поиски ребенка продолжены с привлечением волонтеров, а также проводятся обследования водолазами русла реки ниже по течению с привлечением телеуправляемого подводного аппарата "Гном". Привлечено 15 водолазов.

В 15.45. 2 группы водолазов, ПСС на водных объектах г. Елец и ПСС на водных объектах г. Задонска убыли за 3 километра 300 метров от места начала поиска вниз по течению реки, где проходит газовая труба,  с целью обследования этого места.

Прорублено 38 майн (прорубей) для спуска водолазов, осуществлено 16 погружений по 30 мин. Осуществлен пропил полыньи размером 3500 м. кв.

Обследовано: осмотр фонарями  дна и  подводными камерами -360 м2; осмотр водолазами дна – 5000 м2; осмотрено с помощью подводного аппарата "Гном"-500 м2. Сотрудниками полиции ведутся  оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района  определены места обогрева, питания и  медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи, непосредственно в районе поиска.

В 17-30 работы завершены, ребенок не обнаружен.

Для поиска ребенка привлечено 88 чел.(15 водолазов), 19 ед. техники., из них от МЧС 4 чел., 1 ед. техники.

Запланировано на следующие сутки: с 09.00 12.02.2018 спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением сотрудников  ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области», волонтеров и привлечения СВП «Пегас». Также планируется продолжение обследования водолазами дна и продолжение осмотра русла реки ниже по течению с привлечением управляемого подводного аппарата "Гном".

Для поиска ребенка планируется привлечь 90 человек (15 водолазов), 20 единиц техники, из них от МЧС 4 человек, 1 единица техники"

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

Фото: vk.com/poiskdeteilipeck

6 4066
#поиск пропавших детей
2

Комментарии (6)

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Гость

59 минут назад
А вы помните историю про мальчика которого в яме во дворе нашли,хотя искали в округе!Может портфель подбросили для отвода глаз?Бедный мальчуган где же ты....
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Дед

вчера, 21:33
Газовая труба Уренгой-Помары-Ужгород проходит в 3.3км. вниз по течению от начала поиска. В этом месте находятся искусственные пороги, дно песчаное глубина не более 1.5м. В данном случае принято правильное решение в обследовании данного участка, только хорошая мысль пришла немного с опозданием.Ждём сообщений.
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Провидец

вчера, 21:00
Кого, что ищут ? Подкинули туда рюкзак-то, подкинули
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в полыню, где нашли рюкзак

вчера, 19:11
надо скинуть манекен весом пропавшего мальчика. И отследить куда его утащит течение. Странно, что согласно уликам, мальчик дошел до полыньи, снял рюкзак ииииииииииииииииии нырнул в полынью (чтобы себя убить)... На фото - довольный жизнью мальчик ....
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Жуть

вчера, 19:04
Витя, качнись приди с волонтёрами на речке в поисках ребёнка.Вот там реальные мужики.А ты так,типа Сергей Зверев.РЕБЁНОК ПРОПАЛ!Ты не на тот сайт уселся.
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саша

вчера, 18:37
а пучков помогает искать
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