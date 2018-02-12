Спорт

вчера, 15:09

МХК «Липецк» попал под раздачу в Пензе, и фактически узнал своего соперника в плей-офф

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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МХК «Липецк» попал под раздачу в Пензе, и фактически узнал своего соперника в плей-офф

В оставшейся части первого этапа осталось определить – мы или «Тверичи» получим преимущество своей площадки.

Только что в Пензе завершился матч Молодежной хоккейной лиги, в котором местный «Дизелист» сумел взять реванш у «Липецка» за вчерашнее поражение. Хозяева выиграли – 3:0.

Первую шайбу хоккеисты Пензы забросили посте того как судья удалил нашего Егора Сафронова, а следом за ним и Петра Лагутина, причем последнего на 4 минуты. Липчане остались втроем на целых 40 секунд и не выстояли. Ворота Ильи Донченко на 18-й минуте поразил форвард хозяев Кирилл Кошкин.

Через несколько секунд у нас последовало еще одно удаление – Ильи Шуркалова. И первый период «Липецк» заканчивал вновь втроем, однако хозяева на этот рас своими шансами не воспользовались.

Судейство сбило настрой липчан, но, тем не менее, они держались до середины второго периода. Затем Дмитрий Киселев на 34-й минуте удвоил счет, а на 49-я минуте Михаил Потапов установил окончательный счет.

Добавим, что липчане набрали в этой игре 14 минут штрафного времени, в то время как хозяевам судьи выписали всего 6 минут штрафа. После того, как счет стал – 2:0 и липчанам нужно было отыгрываться у «Дизелиста» не было зафиксировано ни одного удаления, а у нашей команды – три.

Впрочем, сегодняшний проигрыш не сильно повлиял на турнирное положение команды Сергея Рыбина. «Липецк» остался на 4-м месте, а один из основных конкурентов «Белгород» сегодня дома проиграл ярославскому «Локо-Юниору» - 1:3. Это значит, что отрыв в 8 очков между командами сохранился, при том что белгородцы сыграли на один матч больше. Если «Белгород» и завтра не сумеет обыграть одного из лидеров, то нашу команду он уже никак не догонит.

Конкурентами липчан останутся «Тверичи» - отрыв те же 8 очков, но у них на два матча меньше (12 и 13 февраля играют в гостях у аутсайдеров «Северских Волков») и командам в последнем туре играть между собой в Твери (24-25 февраля). С вероятностью в 99 процентов можно сказать, что соперниками «Липецка» в плей-офф будут «Тверичи» - на финише регулярного чемпионата остается лишь узнать, кто финиширует 4-м и, соответственно, получит преимущество своей площадки.

Следующие матчи команда Рыбина проводит 20-21 февраля в гостях у "СКА-Варягов", а потом - Тверь.

Положение команд:

М

Команда

И

В

Во

Вб

Пб

По

П

Р-Ш

О

1

СКА-Варяги

30

21

1

0

2

2

4

124-60

69

2

Дизелист

31

19

2

2

1

1

7

102-68

67

3

Локо-Юниор

33

19

2

2

0

0

10

121-86

65

4

МХК Липецк

32

17

3

1

0

2

9

120-95

61

5

Тверичи

30

15

4

0

0

0

11

117-101

53

6

Белгород

33

16

1

0

2

1

13

98-95

53

7

Россошь

33

18

0

0

0

1

15

106-102

52

8

ХК Брянск

30

5

1

1

1

2

20

61-111

22

9

Полёт

32

4

0

1

1

1

26

82-164

16

10

Северские

Волки

30

2

0

2

2

4

20

71-118

16

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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