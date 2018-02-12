В мире
вчера, 14:33
В Дубае откроется самый высокий отель в мире
В новом комплексе 356 метров
Самый высокий отель в мире открывается в Дубае 11 февраля, передают "Известия" со ссылкой на Khaleej Times.
Новый отель Gevora находится на центральном шоссе Шейх-Заед-роуд. Его высота составляет 356 м, в нем 75 этажей и 528 номеров. Площадь самого крупного из люксовых номеров — 85 квадратных метров. Разумеется, в роскошном отеле для постояльцев предусмотрены также раздельные спортзалы для мужчин и женщин, а также сауны и спа. По форме он напоминает знаменитый британский Биг-Бен.
До этого момента мировой рекорд по высоте среди отелей принадлежал также дубайскому гостиничному комплексу — JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 м.
Новый отель Gevora находится на центральном шоссе Шейх-Заед-роуд. Его высота составляет 356 м, в нем 75 этажей и 528 номеров. Площадь самого крупного из люксовых номеров — 85 квадратных метров. Разумеется, в роскошном отеле для постояльцев предусмотрены также раздельные спортзалы для мужчин и женщин, а также сауны и спа. По форме он напоминает знаменитый британский Биг-Бен.
До этого момента мировой рекорд по высоте среди отелей принадлежал также дубайскому гостиничному комплексу — JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 м.