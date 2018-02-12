Общество

вчера, 14:32

«Застывшее время»: советские раритеты заброшенного завода- загадки в Липецкой области

7 2817
#маршрут выходного дня #застывшее время
4
«Застывшее время»: советские раритеты заброшенного завода- загадки в Липецкой области

Довоенные токарные станки, советские новогодние игрушки, неработающие печатные машинки и коллекция конфетных фантиков - всё это мы обнаружили во время нашего путешествия по заброшенным цехам загадочного завода в Чаплыгинском районе.

О современной судьбе некогда славного предприятия, гремевшего на весь Советский Союз, в интернете нам не удалось обнаружить никакой информации. А история была интересная - ещё с табачной фабрики местного купца, основанной здесь в начале XX века. На территории в два гектара в послевоенное время вырос завод. После кризиса 2008 года предприятие приостановило свою работу - цеха остались заброшенными вместе со всеми токарными станками, библиотекой с Большой советской энциклопедией, радиоприемником и другими радостями рабочего человека того времени.

 Нам удалось обнаружить коллекцию галстуков - в соседнем помещении с токарными станками. Елочные игрушки и пригласительную открытку на новогодний корпоратив, написанную каллиграфическим почерком. Вообще впечатления сложились очень живые - на заводе работали люди, которые любили свою работу и коллектив. Ходили на работу в галстуках, дружно отмечали праздники, читали огромное количество книг и журналов, а фантики от съеденных конфет не выбрасывали, и разглаживали и оставляли на память.

7 2817
#маршрут выходного дня #застывшее время
4

Комментарии (7)

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Лирик

вчера, 20:29
Боцман прав, а металлургу надо в ШРМ, русский подучить...
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1

вчера, 18:36
А что если ходить по неработающим и заброшенным заводам и колхозам В моём районе всё брошено..Передача была бы супер.
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поколение пепси

вчера, 17:56
Боцман, Тебя заделали тоже коммунисты,скажи им спасибо.
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Боцман

вчера, 16:15
Проклятые коммунисты. Понастроили заводов, заставляли на них работать. Уже 25 лет все никак разворовать не можем.
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житель

вчера, 15:47
Похоже это Чаплыгинский агрегатный завод.Производил фильтры для тракторов.
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металург

вчера, 15:29
уже прогреваю свой камаз , поеду черметом пожевлюсь )))
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Иван

вчера, 14:48
На Рошен сходите там ещё круче...
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