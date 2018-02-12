«Застывшее время»: советские раритеты заброшенного завода- загадки в Липецкой области

Довоенные токарные станки, советские новогодние игрушки, неработающие печатные машинки и коллекция конфетных фантиков - всё это мы обнаружили во время нашего путешествия по заброшенным цехам загадочного завода в Чаплыгинском районе.

О современной судьбе некогда славного предприятия, гремевшего на весь Советский Союз, в интернете нам не удалось обнаружить никакой информации. А история была интересная - ещё с табачной фабрики местного купца, основанной здесь в начале XX века. На территории в два гектара в послевоенное время вырос завод. После кризиса 2008 года предприятие приостановило свою работу - цеха остались заброшенными вместе со всеми токарными станками, библиотекой с Большой советской энциклопедией, радиоприемником и другими радостями рабочего человека того времени.



Нам удалось обнаружить коллекцию галстуков - в соседнем помещении с токарными станками. Елочные игрушки и пригласительную открытку на новогодний корпоратив, написанную каллиграфическим почерком. Вообще впечатления сложились очень живые - на заводе работали люди, которые любили свою работу и коллектив. Ходили на работу в галстуках, дружно отмечали праздники, читали огромное количество книг и журналов, а фантики от съеденных конфет не выбрасывали, и разглаживали и оставляли на память.



