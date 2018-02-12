вчера, 14:32
«Застывшее время»: советские раритеты заброшенного завода- загадки в Липецкой области
Довоенные токарные станки, советские новогодние игрушки, неработающие печатные машинки и коллекция конфетных фантиков - всё это мы обнаружили во время нашего путешествия по заброшенным цехам загадочного завода в Чаплыгинском районе.
Нам удалось обнаружить коллекцию галстуков - в соседнем помещении с токарными станками. Елочные игрушки и пригласительную открытку на новогодний корпоратив, написанную каллиграфическим почерком. Вообще впечатления сложились очень живые - на заводе работали люди, которые любили свою работу и коллектив. Ходили на работу в галстуках, дружно отмечали праздники, читали огромное количество книг и журналов, а фантики от съеденных конфет не выбрасывали, и разглаживали и оставляли на память.
Лирик
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