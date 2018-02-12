В мире
вчера, 14:09
Учёные создали 4D очки с эффектом прикосновения
Очки разработали учёные из Калифорнийского университета
Команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего и госуниверситета Сан-Диего разработали новые 4D-очки, которые позволяют приближающимся объектам из фильма «прикасаться» к зрителям, пишет МИР24.
Отмечается, что изначально технологии 4D создавали для того, чтобы изучить функции разных областей мозга. В ходе исследований нейробиологи сопоставляли участки мозга, отвечающие за анализ картинки и прикосновений приближающихся предметов.
Мозг начинает ощущать прикосновения, которых на самом деле нет. Несмотря на то что в планах ученых использовать разработку для более детального исследования неизведанных областей человеческого мозга, они уверены в ее успехе в сфере развлекательной индустрии.
Отмечается, что изначально технологии 4D создавали для того, чтобы изучить функции разных областей мозга. В ходе исследований нейробиологи сопоставляли участки мозга, отвечающие за анализ картинки и прикосновений приближающихся предметов.
Мозг начинает ощущать прикосновения, которых на самом деле нет. Несмотря на то что в планах ученых использовать разработку для более детального исследования неизведанных областей человеческого мозга, они уверены в ее успехе в сфере развлекательной индустрии.