Общество

вчера, 14:03

Скидки мы делаем так: сначала поднимаем цену в 10 раз, а затем сбрасываем процентов двадцать»

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#Нелепости #несуразности
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GOROD48 продолжает рубрику, в которой мы публикуем забавные и нелепые городские фотографии.

Наши читатели не снижают активности и продолжают присылать нам фотографии.

Напоминаем, что по условиям рубрики все снимки должны быть подлинными и снятыми на улицах Липецка или Липецкой области. Сегодня речь пойдет в основном о магазинных скидках.

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Такой ценник «радует» покупателей в одном из липецких супермаркетов. Вы верите, что упаковка чая может стоить более 3 200 рублей?

Но здесь на аттракционе невиданной щедрости нам предлагают 200 граммов чайку по сути за обычную магазинную цену – 299 рублей. И это называется акцией. Понимаем, что здесь что-то напутано, но на самом деле эта ситуация раскрывает механизм многих акций и распродаж: сначала цену резко поднимают, потом сбрасывают несколько процентов. В итоге товар по акции может стоить даже больше чем в обычное время.

IMG_20180117_211027.jpg

Груши по 90 рублей за вычетом скидки в 7 процентов стали стоить 129. Это такая высшая математика, что даже у Лобачевского не выдержали бы мозги.

IMG_20160923_195512.jpg

Та же история. «Сорок плюс сорок равно рубль сорок. Спички не брал? Тогда – два пятьдесят». Скидку не вычли, а добавили к стоимости!

IMG_20170217_124627.jpg

Табличка с расписанием транспорта в Липецке. Поднял, посмотрел и положил обратно в снег.

IMG_20161122_134702.jpg

На одном указателе улица Шубина, на другом – бульвар Шубина. Как поется в песне: «И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас».

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

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#Нелепости #несуразности
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Комментарии (11)

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Сергей 13

вчера, 22:23
А при чём тут Лобачевский?Он считать умел,это нынешние жертвы ЕГЭ пытаются найти кого то дурнее себя,передайте им,дурачков сейчас нет,они последние остались.
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Цирк2

вчера, 22:00
цирк, вот что значит фальсификация выборов-147 процентов Еще чего 100500 % - не меньше
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Лобачевский

вчера, 19:35
Скидка "-25%" то же самое, что надбавка "+25%".
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я думаю

вчера, 17:52
в наше время скидку увидел отойди в сторону явно 100 процентный обман
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Либо

вчера, 17:50
Собирают все нелеквидное гамно наваливают в телеги ставят по середине торгового центра завышают опять цену и якобы распродажа.
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Вера

вчера, 17:26
В основном это делается также в магнит-косметика,перед 15числом вдруг цены поднимаются не некоторые,видимо ходовые ,принадлежности,приходишь в день скидок,а цены то даже выше,чем ранее всегда торговали.я им всегда говорю,а продавцы плечами пожимают.на@ебышь контректный
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Баба Яга

вчера, 16:50
цирк, За что боролись... А магазинами владеют Нидерланды, Франция и т.д.
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Наташа

вчера, 16:38
Ну не все дураки, цены то до акции знают.
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1233

вчера, 14:34
песня шикарная из фильма белорусский вокзал
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ОгороД48

вчера, 14:31
Власти нет контроля нет вот и ворочиют что хотят.
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