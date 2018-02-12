вчера, 14:03
Скидки мы делаем так: сначала поднимаем цену в 10 раз, а затем сбрасываем процентов двадцать»
GOROD48 продолжает рубрику, в которой мы публикуем забавные и нелепые городские фотографии.
Наши читатели не снижают активности и продолжают присылать нам фотографии.
Напоминаем, что по условиям рубрики все снимки должны быть подлинными и снятыми на улицах Липецка или Липецкой области. Сегодня речь пойдет в основном о магазинных скидках.
Такой ценник «радует» покупателей в одном из липецких супермаркетов. Вы верите, что упаковка чая может стоить более 3 200 рублей?
Но здесь на аттракционе невиданной щедрости нам предлагают 200 граммов чайку по сути за обычную магазинную цену – 299 рублей. И это называется акцией. Понимаем, что здесь что-то напутано, но на самом деле эта ситуация раскрывает механизм многих акций и распродаж: сначала цену резко поднимают, потом сбрасывают несколько процентов. В итоге товар по акции может стоить даже больше чем в обычное время.
Груши по 90 рублей за вычетом скидки в 7 процентов стали стоить 129. Это такая высшая математика, что даже у Лобачевского не выдержали бы мозги.
Та же история. «Сорок плюс сорок равно рубль сорок. Спички не брал? Тогда – два пятьдесят». Скидку не вычли, а добавили к стоимости!
Табличка с расписанием транспорта в Липецке. Поднял, посмотрел и положил обратно в снег.
На одном указателе улица Шубина, на другом – бульвар Шубина. Как поется в песне: «И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас».
Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.
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