Скидки мы делаем так: сначала поднимаем цену в 10 раз, а затем сбрасываем процентов двадцать»

GOROD48 продолжает рубрику, в которой мы публикуем забавные и нелепые городские фотографии.

Наши читатели не снижают активности и продолжают присылать нам фотографии.

Напоминаем, что по условиям рубрики все снимки должны быть подлинными и снятыми на улицах Липецка или Липецкой области. Сегодня речь пойдет в основном о магазинных скидках.





Такой ценник «радует» покупателей в одном из липецких супермаркетов. Вы верите, что упаковка чая может стоить более 3 200 рублей?

Но здесь на аттракционе невиданной щедрости нам предлагают 200 граммов чайку по сути за обычную магазинную цену – 299 рублей. И это называется акцией. Понимаем, что здесь что-то напутано, но на самом деле эта ситуация раскрывает механизм многих акций и распродаж: сначала цену резко поднимают, потом сбрасывают несколько процентов. В итоге товар по акции может стоить даже больше чем в обычное время.





Груши по 90 рублей за вычетом скидки в 7 процентов стали стоить 129. Это такая высшая математика, что даже у Лобачевского не выдержали бы мозги.





Та же история. «Сорок плюс сорок равно рубль сорок. Спички не брал? Тогда – два пятьдесят». Скидку не вычли, а добавили к стоимости!







Табличка с расписанием транспорта в Липецке. Поднял, посмотрел и положил обратно в снег.





На одном указателе улица Шубина, на другом – бульвар Шубина. Как поется в песне: «И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас».

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.