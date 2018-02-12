В Липецке прошел бард-марафон

В Городском Дворце культуры состоялся XIII открытый фестиваль авторской песни «Бард-Марафон».

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Как сообщили в городском Дворце культуры, в этом году в нем приняли участие более 150 человек из Ростова-на-Дону, Луганска, Воронежа и Волгограда.С утра участников ожидало предварительное прослушивание (первый тур), далее мастерские (второй тур) - в этом фестивале их было четыре - авторская, исполнительская, поэтическая, детская. Параллельно с мастерскими, в полдень, стартовала всем полюбившаяся игра «Что? Где? Когда?», организаторами которой, стали представители клуба игр «Изумрудный город», где восемь команд блистало эрудицией. Затем выдалась возможность принять участие (или стать зрителем) необычного бард-ринга – это своего рода музыкальный поединок «Весёлых и находчивых». Для юной публики состоялся детский концерт с церемонией награждения исполнителей авторской песни.Ярким финалом стал Гала-концерт с награждением победителей и призеров, в котором приняли участие: Чернов Сергей (Липецк), Осташевский Вадим(Липецк), Соболева Софья(Липецк), Юрий Винокуров, «Компания» (Липецк), Блюзов Даниил(Воронеж), Омельченко Евгения(Воронеж) и др., а так же гости фестиваля Шухрат Хусаинов и Роман Волгин (Ростов-на-Дону), Даниил Энтелес (г.Луганск), Сергей Каратунов (г.Волгоград) и Андрей Букреев г.Воронеж.