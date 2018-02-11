Экс-игрок «Липецка» помог бразильцам принести России «бронзу» чемпионата Европы по мини-футболу

Наша команда завоевала медаль, но шесть из семи голов в турнире забили темнокожие натурализованные "кудесники мяча".

Сборная России по мини-футболу заняла 3-е место в чемпионате Европы, который завершился вчера в словацкой Любляне. «Бронзовую» медаль в составе нашей команды получил и Дмитрий Лысков, в свое время выступавший за МФК «Липецк» в суперлиге.

В матче за «бронзу» россияне вчера обыграли Казахстан – 1:0, благодаря голу 33-летнего натурализованного бразильца Эдера Лимы.

До этого на групповом этапе россияне сыграли вничью с Польшей и тем же Казахстаном с одинаковым счетом – 1:1 и с двумя очками вышли в следующий этап следом за казахами, обыгравшими поляков – 5:1.

В четвертьфинале наша команда вышла на хозяев турнира словенцев и победила – 2:0, а в полуфинале уступила Португалии – 2:3.

Чемпионами Европы стали португальцы, которые в дополнительное время в финале дожали сборную Испании – 3:2.

Лысков принял участие во всех пяти матчах россиян в Словении и завоевал свою третью европейскую медаль в сборной. До этого он получал «серебро» на Евро-2014 в Бельгии и Евро-2016 в Сербии.

Напомним, что воспитанник удмуртского футбола в 2006 году перспективным 18-летний игроком приехал в Липецк, играл за нашу команду в суперлиге и в 2006-2008 годах в 100 играх за МФК «Липецк» забил 35 мячей. Вместе с ним в команде тогда выделялся его земляк Данил Кутузов (ныне игрок столичной «Дины»), который затем тоже привлекался в сборную России, но в Любляне за национальную команду не играл. Лысков и Кутузов ушли из «Липецка» в «Мытищи», а наш клуб начал медленное, но неуклонное падение в «бездну». С 2011 Дмитрий Лысков выступает за «Газпром-Югру».

Любопытная деталь: за сборную России по мини-футболу выступали 4 натурализованных бразильца. Из 7 голов команды на Евро этические россияне забили лишь один (Иван Чишкала отличился в игре с поляками). Лучшим бомбардиром стал Эдер Лима – 5 голов.







Мини-футбол – один из немногих игровых видов спорта, где наша сборная стабильно добивается неплохих результатов. Наша команда – чемпион Европы 1999 г., пятикратный обладатель вторых мест (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратный «бронзовый» призер (2001, 2007, 2018). Проблема допинга в мини-футболе остро не стоит, а бразильцы, которым, к слову, всем за 30 лет, пока вывозят. Есть повод для гордости за страну и российский спорт!



Фото matchtv.ru

