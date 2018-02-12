В Липецкой области прошла выставка творческих работ подопечных психоневрологического интерната

Подопечные Задонского психоневрологического интерната и местные школьники обменялись выставками

Выставка творческих работ подопечных Задонского психоневрологического интерната под таким названием экспонировалась в течение месяца в детской школе искусств Задонска.

На ней были представлены четыре десятка работ тринадцати авторов, проживающих в интернате. Все они посещают творческие мастерские реабилитационного отделения. Созданные мастерицами работы выполнены в разной технике: керамика, живопись, акварель, батик, вышивка крестом, лентами, бисероплетение, лоскутное шитье, создание резных узоров из бумаги и другие.

В декабре 2017 года в интернате работала выставка детского творчества воспитанников школы искусств. Подобный обмен выставками между учреждениями стал уже доброй традицией. Творческое сотрудничество помогает людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, раскрыться и взглянуть на мир по-новому, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.