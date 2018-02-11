На территории заповедника в Липецкой области поймали браконьеров

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Воронежского государственного заповедника задержали очередных нарушителей природоохранного законодательства.

Как сообщили в воронежском биосферном заповеднике, автомобиль с тремя пассажирами был остановлен на автодороге Усмань – Беляево в охранной зоне ФГБУ за населенным пунктом Студенки. Увидев госинспекторов заповедника, водитель транспортного средства попытался скрыться.

- Мы обратили внимание на этот автомобиль при патрулировании охранной зоны заповедника, проследили за ним с помощью тепловизора, - рассказал старший госинспектор в области охраны окружающей среды Воронежского государственного заповедника Алексей Стешенко. – Когда мы хотели проверить, нет ли в машине орудий или объектов незаконного природопользования, водитель попытался скрыться. При вынужденной остановке пассажиры закрылись в автомобиле».

При досмотре транспортного средства было обнаружено нарезное оружие марки «Вепрь» калибра 308, тепловизор, прибор ночного видения. На место происшествия прибыли исполняющий обязанности директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев, и.о. заместителя директора в области охраны окружающей среды Владимир Вавилов, сотрудники полиции ОМВД по Усманскому району Липецкой области.

При осмотре багажника были обнаружены следы крови и шерсти, все материалы изъяты и направлены на экспертизу, также изъято оружие.

- Нахождение с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты на данной территории запрещены, - напомнил Сергей Кокорев. - За подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Как сообщал GOROD48, на прошлой неделе на территории воронежского заповедника были задержаны двое липчан с охотничьим оружием.

Фото: live-spinelli.com