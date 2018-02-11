Происшествия

сегодня, 11:26

На территории заповедника в Липецкой области поймали браконьеров

11 1106
#браконьерство
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На территории заповедника в Липецкой области поймали браконьеров

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Воронежского государственного заповедника задержали очередных нарушителей природоохранного законодательства.

Как сообщили в воронежском биосферном заповеднике, автомобиль с тремя пассажирами был остановлен на автодороге Усмань – Беляево в охранной зоне ФГБУ за населенным пунктом Студенки. Увидев госинспекторов заповедника, водитель транспортного средства попытался скрыться.

- Мы обратили внимание на этот автомобиль при патрулировании охранной зоны заповедника, проследили за ним с помощью тепловизора, - рассказал старший госинспектор в области охраны окружающей среды Воронежского государственного заповедника Алексей Стешенко. – Когда мы хотели проверить, нет ли в машине орудий или объектов незаконного природопользования, водитель попытался скрыться. При вынужденной остановке пассажиры закрылись в автомобиле».

При досмотре транспортного средства было обнаружено нарезное оружие марки «Вепрь» калибра 308, тепловизор, прибор ночного видения. На место происшествия прибыли исполняющий обязанности директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев, и.о. заместителя директора в области охраны окружающей среды Владимир Вавилов, сотрудники полиции ОМВД по Усманскому району Липецкой области.

При осмотре багажника были обнаружены следы крови и шерсти, все материалы изъяты и направлены на экспертизу, также изъято оружие.

- Нахождение с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты на данной территории запрещены, - напомнил Сергей Кокорев. - За подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Как сообщал GOROD48, на прошлой неделе на территории воронежского заповедника были задержаны двое липчан с охотничьим оружием.

Фото: live-spinelli.com

11 1106
#браконьерство
1

Комментарии (11)

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ГОСТЬ

21 минуту назад
накрыли ОПГ главного свекловода города липецка
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Браконьер

33 минуты назад
Дед, современная охота заключается не только в том что бы добыть зверя, но и уметь уйти от егеря! Ты сейчас скажешь аяяй не хорошо без лицензии и всё такое... Но на сегодняшний день, первые браконьеры это администрация, прокурорские и сами егеря!!! А тебе дадут путевку на гуся, который уже пролетел, ну или иди лису гоняй...
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Это же попались не голодные деревенские мужик

42 минуты назад
завтра этим пресытившимся котам вернут всё добро и ещё и извинятся. В этом мире ничего не меняется
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Дед

сегодня, 12:28
Не плохая экипировка, видно бабла много.Что за охотники-хищники пошли, без нарезняка и тепловизора ничего добыть не могут, баллистика оружия и домашнее снаряжении патронов для них тёмный лес.Таким штраф в "мульон", принудительные работы и назубок изучить "охотничий минимум".
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Предложитель

сегодня, 12:25
К тиграм их, пусть кошки поохотятся
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житель

сегодня, 12:02
fed, Вор вора поймал...
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Браконьер

сегодня, 11:59
А мы вчера проскочили...
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не. это. каролев

сегодня, 11:59
Его. Шайка. Воров карутцыя. П рИ КАРОЛЕВЕ
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fed

сегодня, 11:56
житель, да. Тот самый. которого судить будут.
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гость

сегодня, 11:54
надо их этапировать в липецк в зоопарк на обед тиграм
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