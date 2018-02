Теперь осталось сходить

Итоги недели

На этой неделе главными были два события: в ЦИКе определили соперников Путину на президентских выборах, а в Южной Корее начались Зимние Олимпийские игры с участием сборной ОАР - олимпийских атлетов из России.- Ситуация вокруг России и большой «семерки» напоминает мне сказку «Волк и семеро козлят». Причем «козлят» - это глагол.Эти слова сборной КВН из Санкт-Петербурга в 2000 году на фестивале в Юрмале в исполнении будто бы президента России Путина тогда порвала и зал, и жюри. Прошло 18 лет, и что же? После объявления итогов регистрации кандидатов на президентских выборах ЦИКом эту шутку можно повторить с небольшим изменением опять:- Ситуация вокруг выборов президента России напоминает мне сказку «Волк и семеро козлят». Причем «козлят» - это глагол.А что? Удачный выходит ремейк, ведь ЦИК внес в бюллетени кроме действующего главы государства (см.) фамилии семерых его противников: Ксению Собчак от партии «Гражданская инициатива», Максима Сурайкина от «Коммунистов России», бизнес-омбудсмена Бориса Титова (от Партии роста), основателя «Яблока» Григория Явлинского, лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина, главу ЛДПР Владимира Жириновского и выдвиженца КПРФ, главы совхоза им. Ленина Павла Грудинина.На тему выборов много говорят. И даже пишут стихи. Вот лишь один из них:Вчера вручили мне листовку,как хорошо мы будем жить.Бумага есть. Теперь осталосьСходитьКак можно сходить на выборы в Липецке, журналистам рассказал председатель горизбиркома Сергей Капцов (см.).В эту пятницу началась позорная для России Зимняя Олимпиада в Пхенчхане. Позорная потому, что российская команда выступает на них не под государственным флагом, а под олимпийским белым с пятью кольцами в связи с введенными в отношении наших спортсменов санкциями, связанных с обвинением о существовании в стране допинговой госпрограммы. Однако такие обвинения отвергает как руководители страны, так и чиновники мелкого калибра.- Допинг-скандал явно придуман. Да, у некоторых спортсменов были, очевидно, проблемы с приемом запрещенных препаратов. Но государственной системы поддержки допинга в стране нет. Говорить, что допинг поощряется на уровне государства - абсурдно, - заявил на брифинге в администрации области начальник регионального управления физкультуры и спорта Владимир Дементьев.Участник Олимпиады в Монреале презентовал проведение 10 февраля под Липецком «Лыжни России». Он сообщил, что. По факту. Не встал на лыжи, как было обещано журналистам, липецкий губернатор. Или встал, но в другом месте?В минувшее воскресенье Липецк залило. А в понедельник, 5 февраля,. Вода, которой было в избытке, повредила, по словам директора МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексея Вострикова, асфальт на улицах Гагарина, 50 лет НЛМК, Ленина, проспекте Победы, Петровском спуске. Он же пообещал ликвидировать к среде все крупные выбоины на основных магистралях. А в пресс-релизе мэрии было сказано, что «температура материала (литого асфальта) от 200 до 2500 C. Наряду с повышенным содержанием битума, это позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до - 100 C. (см.).Это вызвало скепсис комментаторов GOROD48.: «температура плавки стали в конверторе составляет 1600*С. Какая же футеровка в этом говновозе, если он возит плазму с температурой в 2500*С??? )))».: «Ух ты ! Оказывается, работы можно производить при морозе до -100 (минут ста градусов)!: «Как отмечают специалисты, температура материала от 200 до 2500 C. Жесть! Из чего емкость для битума? Температура плавления стали 1400-1500 С, температура плавления гудрона 12-55 °C, при температуре 2500 углерод в гудроне наверно в синтетические алмазы превращается. Даешь в Липецке заплатки с алмазами!»Кстати, о дорогах.. Об этом главу Липецка проинформировала руководитель правового управления администрации Липецка Анна Деева. В свою очередь. Однако руководители муниципальных предприятий отмахиваются от татуированных рабочих рук.А еще на этой неделе глава Липецка встретился с обманутыми дольщиками. В Липецке официально 2000 семей вовремя не получили жилье в СК «Велес», ЛИСКе, ЛИКе, «Строй-Граде», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаше»… Понятно, что нервы таких людей - на пределе. Как прошла встреча чиновников с раздосадованными горожанами, можно прочитать в публикацииСамым бурным стало обсуждение проблем обманутых дольщиков, купивших жилье в микрорайоне «Европейский». Глава Липецка и успокаивал этих людей заявлениями об аффилированности ряда компаний депутата областного Совета Михаила Захарова друг с другом. Мол, какая-то из них, хоть тот же «Эксстроймаш», три зависших дома достроит. Но это не вызывало ожидаемого мэром успокоительного эффекта.- Цена строительства дома №9 - 800 миллионов рублей. На миллиард двадцать миллионов жилье в нем реализовано. Почему дом не введен в эксплуатацию? Где деньги? - задал неприятные вопросы президиуму пожилой дольщик с папкой бумаг в руках.Из рассуждений главы Липецка следовало, что прежний застройщик «Европейского» потерял кредит доверия горожан. И что уже никто не будет приобретать жилье в этом микрорайоне. Поэтому обязательства по строительству новых домов в микрорайоне, в частности, по улице Минской, перейдут иным застройщикам. Для этого сейчас все существующие стройплощадки с подведенными к ним коммуникациями в «Европейском» выставлены их владельцем, «Эксстроймашем», на торги.- Еще месяц назад он (застройщик. - Прим.) и погладиться не давался. Мол, сами весь микрорайон будем строить! А сейчас мы решили, что, застраивать «Европейский» будут другие инвесторы. И «Эксстроймаш» стал распродавать земельные участки.На этой неделе GOROD48 сделал попытку разобраться в том, что происходит с ОГУП «ЛОКК» - директором этой областной коммунальной компании, детища губернатора, стала жительница Подмосковья, представляющая интересы крупнейшей в России структуры по управлению жильем. В публикациимы рассказали, что поправить дела находящейся в предынфарктном состоянии коммунальной компании будет ставленница столичной коммерческой организации «ДомКом Инвест». Которая считается аффилированной с Группой «ПИК», крупнейшей российской девелоперской и строительной компанией.- Идея была такова. «ДомКом Инвест», называющая себя ведущей российской инвесткомпанией в сфере ЖКХ, оказывает финансовую помощь ЛОККу и выводит компанию из финансового пике. При этом ЛОКК начинает работать так, что вызывает восхищение липчан, живущих в обслуживаемом ОГУПом жилфонде. Старания ОГУПа, как говорится, «товар лицом», видят липчане, которых не удовлетворяет качество обслуживания в частных «управляшках», и они массово просятся в ЛОКК. Но им рекомендуют «ДомКом Инвест». И так постепенно москвичи входят на липецкий рынок. «ДомКом Инвест», как мне известно, желает получают контроль над миллионом квадратных метров жилья как минимум, - говорит собеседник GOROD48.Кредиторы ЛОККа, могут в любой момент обанкротить ОГУП. Если это случится, москвичи получат вкусные активы - многоквартирные дома (а бизнес по управлению ними априори не может быть убыточным) и все полигоны по переработке твердых коммунальных отходов.: пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» выбрать вариант «без перемен». В свою очередь, председатель департамента образования администрации города считает, что нет нужды менять то, что нравится как выпускникам, так и их родителям. Александр Мочалов заявил, чтоА вот- в этом году главной площадкой праздника станет не площадь Героев, а площадь Победы.- Ни в Москве, ни какой-нибудь ином городе митинги и парады на кладбищах в честь Дня Победы не устраивают. У нас же до возведения памятной стелы на площади Победы просто не было иного места для праздника, кроме как площадь Героев. Прошлый год показал все неудобства праздничных мероприятий в этом месте. К тому же площадь Героев и улица Гагарина не подходят военным для проведения парада с участием техники. Кроме того, площадь Героев не может дать возможности всем горожанам стать участниками торжеств, - считает председатель департамента культтуризма мэрии Сергей Малько.Читатели GOROD48 разделились на два противоборствующих лагеря. БОльшая часть выступила против предложенной инциативы. Вот характерное мнение:: «Празднование дня Победы проводится не на Евдокиевском кладбище, а на Площади Героев, которая в течении многих лет является символом Победы в нашем городе. А площадь Победы на мой взгляд, даже после того как там установлена стела, никогда не станет тем, чем для нас всех, а особенно для ветеранов, является сегодня Площадь Героев. И что же по поводу печальных итогов опроса на портале неравнодушных «Поддерживаете ли вы идею проведения основных праздничных мероприятий 9 Мая на площади Победы, оставив возложение цветов возле мемориального комплекса на площади Героев?» чиновник от культуры промолчал? Большинство участников опроса отрицательно отнеслись к этой идее.5 февраля. 54-летнего Геннадия Орлова с ножом в сердце нашла его жена. Он получил смертельное ранение в своем доме в селе Кореневщино Добровского района (см.). Коммерсант был совладельцем ООО «Орел» и ООО «ГлонассАвто» (в прошлом году Счетная палата Липецка указала на «ГлонассАвто» в своем акте проверки МУП «Липецкпассажиртранс» как на предприятие, которое паразитировало на муниципальном бюджете). Также Геннадий Орлов имел непрямое отношение к рынку пассажирских перевозок в Липецке, кредитуя некоторых частных перевозчиков.На этой неделе, кстати, новостную ленту регулярно обновляли сообщения на транспортную тематику.Так, совсем распоясался «Портал неравнодушных».: авторы просят перемен по маршрутам №№28, 24, 24а, 315, 345, 353. Также- речь идет о 308-й «маршрутке».Тем временем. Оказывается, предприниматель, обслуживающий этот маршрут, сообщил дептрансу мэрии, что не может наладить так свою работу, чтобы выпускать на линию обязательное по договору количество машин.Так как практически весь 351-й маршрут дублируется муниципальными автобусами, работающими на 27-м маршруте, в мэрии сообщили, что. Более того, с завтрашнего дня движение автобусов по этому маршруту будет осуществляться по двум схемам:Маршрут № 27: «НЛМК – ул.Меркулова – ул.Кривенкова» в прямом и обратном направлениях): ул.9 мая – пр.Мира – Петровский мост – ул.Советская – пр.Победы – ул. Водопьянова - ул.Меркулова – пр.60 лет СССР – ул.Кривенкова – ул.Свиридова.Маршрут № 27А: «НЛМК – пр.60 лет СССР – ул.Кривенкова» в прямом и обратном направлениях): ул.9 мая – пр.Мира – Петровский мост – ул.Советская – пр.Победы – пр.60 лет СССР – ул.Кривенкова – ул.Свиридова.Еще. Жители Сырского Рудника смогут без пересадок добраться с улицы Ангарской в Левобережье.. Ольга Марьина в пояснении к своему предложению указала, что до июля 2017 года школьники имели право на частичную оплату проезда в городском транспорте по желтой ученической карте. А теперь они этого права лишились; им приходится оплачивать поезд наравне со взрослыми работающими гражданами: 17 рублей по общей фиолетовой карте, 22 рублей наличными. Пользователи сервиса «Портал неравнодушных» единодушно решили, что это несправедливо.На этой неделе депутаты горсовета заслушали председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексея Бахтина. После чего удивили чиновников уже своими инициативами (см.).- Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский проведут за решеткой на год меньше, чем планировалось приговором суда первой инстанции.Напомним, что по материалам следствия, проведенного сотрудниками УФСБ РФ по Липецкой области, Игорь Коняхин, Сергей Бурдовский и Олег Донских (работал до своего побега из России заместителем министра сельского хозяйства РФ) по одному из эпизодов предъявленного обвинения в 2007-2008 годах похитили около 266 млн рублей, выделенных из федерального бюджета Росагролизингу на закупку оборудования для нескольких спиртзаводов Липецкой области. До заводов оборудование так и не дошло, хотя на бумаге предприятия были оснащены первоклассной импортной техникой. Согласно другому эпизоду, злоумышленники в 2008 году за 331 млн рублей приобрели у компании «Элеватор-сервис» для «Липецкагротехсервиса» элеватор. Однако, как выяснилось, элеватор, отданный компании в лизинг, фактически был продан другому собственнику и впоследствии сменил нескольких владельцев. Всего же, как считает следствие, с 1 января 2007 года по 31 октября 2009 года министерство сельского хозяйства заключило с «Элеватор-сервисом» десятки договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей. За эти деньги фирма должна была поставить Росагролизингу элеваторы и прочее сельхозоборудование. Однако в реальности Росагролизин» получил оборудование лишь на 1,3 млрд рублей…Всего Игорю Коняхину и Сергею Бурдовскому предъявили четыре эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Три из них касались воровства денег у АО «Росагролизинг», одно - у Россельхозбанка. По итогу окончательно к отбытию Сергею Бурдовскому назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, а Игорю Коняхину - на 10 лет 6 месяцев.И новость вдогонку:. Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества Василия Донских, сына «беженца» Олега Донских.На эту новость оригинально пошутил кто-то из читателей GOROD48.: «Каких все-таки замечательных ребят - сына и внука воспитал первый секретарь ОК КПСС, герой соцтруда В.В.Донских. Пора бы присвоить ему звание «Почетный воспитатель».. Житель Усмани обвинен не в строительстве левых хаток для бобров, а в липовом улучшении жилищных условий для жителей Липецкой области. Кстати, о бобрах: Задонский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю Московской области по обвинениям в убийстве по неосторожности, незаконной охоте в охранной зоне и умышленном повреждении имущества (см.). Примечательно, что по совокупности преступлений осужденный отделался легким испугом: штрафом в 200 000 рублей и 1 годом и 10 месяцами ограничения свободы.Коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда пришлось решать иную дилемму. Истцу, ранее судимому, а потом оправданному по ч.1 ст. 119 УК РФ («угроза убийством»), пришлось провести между печалью и радостью полтора месяца в ИК строго режима. В итоге. Но Фемида решила, что утешить страдания избившего жену дебошира смогут и 30 000 рублей.А вот дело о массовой госпитализации сселковских школьников, взбудоражившее осенью прошлого года всю страну, до суда не дошло. Впрочем, не дошло и до самого дела: его просто не возбудили. Так