«Лыжня России» в Липецке: итоги и фоторепортаж

Подведены окончательные итоги XXXVI Всероссийской гонки «Лыжня России» в Липецке.

Как уже сообщал GOROD48, победителем в главной гонке на 10 км у мужчин стал Александр Дьяконов, для которого эта победа стала 5-й подряд на липецких этапах «Лыжни России».

Среди женщин на этой же дистанции раньше всех финишировала Кристина Фетисова.







Гонку на 5 км среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе выиграли соответственно Анастасия Тилиличкина и Данил Горячих.







Также организаторы отметили призами участников в отдельных номинациях: самый возрастной участник - Геннадий Логунков - 1931 г. рождения; самая возрастная участница – Нина Верейкина - 1943 г. рождения; самая юная участница – Варвара Шевченко - 2017 г. рождения; самый юный участник – Георгий Пашинов - 2016 г. рождения; самая спортивная семья - семья Дорофеевых - 11 человек.







Уже второй год подряд Геннадий Логунков и семья Дорофеевых становятся победителями в своих номинациях. При этом никто из 11 Дорофеевых так и не получил… приз за свою семью. Теперь их приглашают забрать награду в управление по физкультуре и спорту Липецкой области. Расположенное в переулке Попова, 5.







В «Лыжне России-2018» в Липецке приняли участие 5 тысяч человек – это меньше, чем в предыдущие годы. Сами организаторы ждали на лыжне 10 тысяч липчан. В мероприятиях «Лыжни России» в районах Липецкой области в общей сложности вышли на старт 12 тысяч человек.













