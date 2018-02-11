Спорт

вчера, 18:52

«Лыжня России» в Липецке: итоги и фоторепортаж

6 2022
#"Лыжня России"
3
«Лыжня России» в Липецке: итоги и фоторепортаж

Подведены окончательные итоги XXXVI Всероссийской гонки «Лыжня России» в Липецке.

Как уже сообщал GOROD48, победителем в главной гонке на 10 км у мужчин стал Александр Дьяконов, для которого эта победа стала 5-й подряд на липецких этапах «Лыжни России».

Среди женщин на этой же дистанции раньше всех финишировала Кристина Фетисова.

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Гонку на 5 км среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе выиграли соответственно Анастасия Тилиличкина и Данил Горячих.

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Также организаторы отметили призами участников в отдельных номинациях: самый возрастной участник - Геннадий Логунков - 1931 г. рождения; самая возрастная участница – Нина Верейкина - 1943 г. рождения; самая юная участница – Варвара Шевченко - 2017 г. рождения; самый юный участник – Георгий Пашинов - 2016 г. рождения; самая спортивная семья - семья Дорофеевых - 11 человек.

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Уже второй год подряд Геннадий Логунков и семья Дорофеевых становятся победителями в своих номинациях. При этом никто из 11 Дорофеевых так и не получил… приз за свою семью. Теперь их приглашают забрать награду в управление по физкультуре и спорту Липецкой области. Расположенное в переулке Попова, 5.

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В «Лыжне России-2018» в Липецке приняли участие 5 тысяч человек – это меньше, чем в предыдущие годы. Сами организаторы ждали на лыжне 10 тысяч липчан. В мероприятиях «Лыжни России» в районах Липецкой области в общей сложности вышли на старт 12 тысяч человек.

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6 2022
#"Лыжня России"
3

Комментарии (6)

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зима-холода

вчера, 22:54
николай, зато у вас теперь аж 11 шапочек....
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николай

вчера, 21:59
Семья Дорофеевых просит извинения за не появление на церемонии награждения из-за возникших нпередв Семья Дорофеевых просит извинения за не появление на церемонии награждения из-за не предвиденных обстоятельств.
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Местный

вчера, 21:53
200 год рождения? Это где вы таких откопали?!
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Гость

вчера, 21:51
Поддерживаю! Молодцы! Каждый год так!
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липчанка

вчера, 20:50
Восторгаюсь семьей Бабеевых- Шевченко , Родители, дети и внуки . среди них самая маленькая участница Варенька и зять все встали на лыжи Такой громадный респект и уважение
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я

вчера, 20:19
а про спорт что некому написать?! зажравшиеся свиньи диванные!
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