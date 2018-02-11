Голы в большинстве принесли МХК «Липецк» победу в Пензе и увеличили шансы на 4-е место

Любители приводить не к месту букмекерские расклады опять оказались посрамлены.

Липецкие хоккеисты, уже обеспечившие себе место в плей-офф, сейчас ведут борьбу за 4-е место по итогам регулярного чемпионата, которое в играх на выбывание даст преимущество своей площадки.

Сегодня липчане играли в Пензе с занимающим 2-е место «Дизелистом» и добились важной победы – 3:2. Характерно, что все шайбы в этой игре были заброшены в большинстве.

Липчане реализовали первое же удаление у соперников на 10-й минуте. С передач лучших бомбардиров нашей команды Андрея Мещерякова и Павла Скуматова отличился Александр Ковальский. При этом команде Сергея Рыбина понадобилось меньше 20 секунд, чтобы реализовать численное преимущество.

Однако на 18-й минуте уже наш Мещеряков поехал на скамейку штрафников, причем сразу на 4 минуты. Наш форвард опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и рассек бровь сопернику. Спустя 45 секунд хозяева разыграли «лишнего»: ворота Ильи Донченко поразил Никита Китанин – 1:1.

Начало второго периода липчане вынуждены были провести в меньшинстве, но выстояли, а затем у «Дизелиста» был удален Никита Пушенко. Полторы минуты наша команда гоняла соперников в их зоне, пока, наконец, на 24-й минуте с передачи Скуматова не реабилитировался заброшенной шайбой Мещеряков – 2:1.

Вскоре ситуация повторилась: у «Дизелиста» был удален игрок, и на 28-й минуте отличался уже сам Скуматов с передачи… Мещерякова – 3:1.

Несмотря на то, что удаления таили в себе особую опасность в этом матче, до конца второго периода команды нахватали аж 5 малых штрафов на двоих, что говорит о бескомпромиссном характере поединка.

В третьем игровом отрезке хозяева сократили разрыв на 54-й минуте, наказав нас за удаление Глеба Ромащенко. Шайбу у пензенской команды забросил Максим Колмыков – 3:2. Но большего хозяева не добились, несмотря ни на тайм-аут, ни на замену вратаря шестым полевым игроком за 47 секунд до финальной сирены.

Напомним, что липчане завершают «регулярку» тройным выездом – в Пензу, Ленинградскую область к «СКА-Варягам» (20-21 февраля) и в Тверь (24-25 февраля). Перед этим испытанием находились «писатели», которые утверждали, что «Липецк», скорее всего, поменяется местами с «Белгородом» и отдаст потенциальному сопернику в плей-офф преимущество своей площадке. Намекали чуть ли не на на договорные матчи молодежных команд в угоду букмекерам.

Однако «Липецк» вновь доказал, что способен в нынешнем сезоне обыгрывать самых сильных соперников. А «Белгород» в двух домашних матчах с аутсайдером рыбинским «Полетом» набрал всего два очка (3:6, 2:1 в овертайме). Теперь белгородцы отстают от нашей команды уже на 8 очков, и при этом у «Липецка» имеется матч в запасе. Более того, белгородцав догнали и «Тверичи», поэтому очень может быть, что именно с тверской командой нам придется встретится в первом раунде плей-офф. Плюс. сегодняшняя победа открывает липчанам и шансы побороться за место в "тройке" - см. турнирную таблицу.



В любом случае нашей команде нужно сохранить 4-ю строчку, и все шансы для этого имеются – если верить в команду, а не в букмекеров.



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