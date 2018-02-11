вчера, 15:28
Голы в большинстве принесли МХК «Липецк» победу в Пензе и увеличили шансы на 4-е место
Любители приводить не к месту букмекерские расклады опять оказались посрамлены.
Липецкие хоккеисты, уже обеспечившие себе место в плей-офф, сейчас ведут борьбу за 4-е место по итогам регулярного чемпионата, которое в играх на выбывание даст преимущество своей площадки.
Сегодня липчане играли в Пензе с занимающим 2-е место «Дизелистом» и добились важной победы – 3:2. Характерно, что все шайбы в этой игре были заброшены в большинстве.
Липчане реализовали первое же удаление у соперников на 10-й минуте. С передач лучших бомбардиров нашей команды Андрея Мещерякова и Павла Скуматова отличился Александр Ковальский. При этом команде Сергея Рыбина понадобилось меньше 20 секунд, чтобы реализовать численное преимущество.
Однако на 18-й минуте уже наш Мещеряков поехал на скамейку штрафников, причем сразу на 4 минуты. Наш форвард опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и рассек бровь сопернику. Спустя 45 секунд хозяева разыграли «лишнего»: ворота Ильи Донченко поразил Никита Китанин – 1:1.
Начало второго периода липчане вынуждены были провести в меньшинстве, но выстояли, а затем у «Дизелиста» был удален Никита Пушенко. Полторы минуты наша команда гоняла соперников в их зоне, пока, наконец, на 24-й минуте с передачи Скуматова не реабилитировался заброшенной шайбой Мещеряков – 2:1.
Вскоре ситуация повторилась: у «Дизелиста» был удален игрок, и на 28-й минуте отличался уже сам Скуматов с передачи… Мещерякова – 3:1.
Несмотря на то, что удаления таили в себе особую опасность в этом матче, до конца второго периода команды нахватали аж 5 малых штрафов на двоих, что говорит о бескомпромиссном характере поединка.
В третьем игровом отрезке хозяева сократили разрыв на 54-й минуте, наказав нас за удаление Глеба Ромащенко. Шайбу у пензенской команды забросил Максим Колмыков – 3:2. Но большего хозяева не добились, несмотря ни на тайм-аут, ни на замену вратаря шестым полевым игроком за 47 секунд до финальной сирены.
Напомним, что липчане завершают «регулярку» тройным выездом – в Пензу, Ленинградскую область к «СКА-Варягам» (20-21 февраля) и в Тверь (24-25 февраля). Перед этим испытанием находились «писатели», которые утверждали, что «Липецк», скорее всего, поменяется местами с «Белгородом» и отдаст потенциальному сопернику в плей-офф преимущество своей площадке. Намекали чуть ли не на на договорные матчи молодежных команд в угоду букмекерам.
Однако «Липецк» вновь доказал, что способен в нынешнем сезоне обыгрывать самых сильных соперников. А «Белгород» в двух домашних матчах с аутсайдером рыбинским «Полетом» набрал всего два очка (3:6, 2:1 в овертайме). Теперь белгородцы отстают от нашей команды уже на 8 очков, и при этом у «Липецка» имеется матч в запасе. Более того, белгородцав догнали и «Тверичи», поэтому очень может быть, что именно с тверской командой нам придется встретится в первом раунде плей-офф. Плюс. сегодняшняя победа открывает липчанам и шансы побороться за место в "тройке" - см. турнирную таблицу.
В любом случае нашей команде нужно сохранить 4-ю строчку, и все шансы для этого имеются – если верить в команду, а не в букмекеров.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
Вб
|
Пб
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
СКА-Варяги
|
30
|
21
|
1
|
0
|
2
|
2
|
4
|
124-60
|
69
|
2
|
Дизелист
|
31
|
18
|
2
|
2
|
1
|
1
|
7
|
99-68
|
64
|
3
|
Локо-Юниор
|
32
|
18
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10
|
118-85
|
62
|
4
|
МХК Липецк
|
31
|
17
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8
|
120-92
|
61
|
5
|
Тверичи
|
30
|
15
|
4
|
0
|
0
|
0
|
11
|
117-101
|
53
|
6
|
Белгород
|
32
|
16
|
1
|
0
|
2
|
1
|
12
|
97-92
|
53
|
7
|
Россошь
|
32
|
16
|
0
|
0
|
0
|
1
|
15
|
98-100
|
49
|
8
|
ХК Брянск
|
30
|
5
|
1
|
1
|
1
|
2
|
20
|
61-111
|
22
|
9
|
Полёт
|
32
|
4
|
0
|
1
|
1
|
1
|
25
|
80-158
|
16
|
10
|
Северск.Волки
|
30
|
2
|
0
|
2
|
2
|
4
|
20
|
71-118
|
16