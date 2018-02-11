Спорт

вчера, 15:28

Голы в большинстве принесли МХК «Липецк» победу в Пензе и увеличили шансы на 4-е место

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Голы в большинстве принесли МХК «Липецк» победу в Пензе и увеличили шансы на 4-е место

Любители приводить не к месту букмекерские расклады опять оказались посрамлены.

Липецкие хоккеисты, уже обеспечившие себе место в плей-офф, сейчас ведут борьбу за 4-е место по итогам регулярного чемпионата, которое в играх на выбывание даст преимущество своей площадки.

Сегодня липчане играли в Пензе с занимающим 2-е место «Дизелистом» и добились важной победы – 3:2. Характерно, что все шайбы в этой игре были заброшены в большинстве.

Липчане реализовали первое же удаление у соперников на 10-й минуте. С передач лучших бомбардиров нашей команды Андрея Мещерякова и Павла Скуматова отличился Александр Ковальский. При этом команде Сергея Рыбина понадобилось меньше 20 секунд, чтобы реализовать численное преимущество.

Однако на 18-й минуте уже наш Мещеряков поехал на скамейку штрафников, причем сразу на 4 минуты. Наш форвард опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и рассек бровь сопернику. Спустя 45 секунд хозяева разыграли «лишнего»: ворота Ильи Донченко поразил Никита Китанин – 1:1.

Начало второго периода липчане вынуждены были провести в меньшинстве, но выстояли, а затем у «Дизелиста» был удален Никита Пушенко. Полторы минуты наша команда гоняла соперников в их зоне, пока, наконец, на 24-й минуте с передачи Скуматова не реабилитировался заброшенной шайбой Мещеряков – 2:1.

Вскоре ситуация повторилась: у «Дизелиста» был удален игрок, и на 28-й минуте отличался уже сам Скуматов с передачи… Мещерякова – 3:1.

Несмотря на то, что удаления таили в себе особую опасность в этом матче, до конца второго периода команды нахватали аж 5 малых штрафов на двоих, что говорит о бескомпромиссном характере поединка.

В третьем игровом отрезке хозяева сократили разрыв на 54-й минуте, наказав нас за удаление Глеба Ромащенко. Шайбу у пензенской команды забросил Максим Колмыков – 3:2. Но большего хозяева не добились, несмотря ни на тайм-аут, ни на замену вратаря шестым полевым игроком за 47 секунд до финальной сирены.

Напомним, что липчане завершают «регулярку» тройным выездом – в Пензу, Ленинградскую область к «СКА-Варягам» (20-21 февраля) и в Тверь (24-25 февраля). Перед этим испытанием находились «писатели», которые утверждали, что «Липецк», скорее всего, поменяется местами с «Белгородом» и отдаст потенциальному сопернику в плей-офф преимущество своей площадке. Намекали чуть ли не на на договорные матчи молодежных команд в угоду букмекерам.

Однако «Липецк» вновь доказал, что способен в нынешнем сезоне обыгрывать самых сильных соперников. А «Белгород» в двух домашних матчах с аутсайдером рыбинским «Полетом» набрал всего два очка (3:6, 2:1 в овертайме). Теперь белгородцы отстают от нашей команды уже на 8 очков, и при этом у «Липецка» имеется матч в запасе. Более того, белгородцав догнали и «Тверичи», поэтому очень может быть, что именно с тверской командой нам придется встретится в первом раунде плей-офф. Плюс. сегодняшняя победа открывает липчанам и шансы побороться за место в "тройке" - см. турнирную таблицу.

В любом случае нашей команде нужно сохранить 4-ю строчку, и все шансы для этого имеются – если верить в команду, а не в букмекеров.

Положение команд

М

Команда

И

В

Во

Вб

Пб

По

П

Р-Ш

О

1

СКА-Варяги

30

21

1

0

2

2

4

124-60

69

2

Дизелист

31

18

2

2

1

1

7

99-68

64

3

Локо-Юниор

32

18

2

2

0

0

10

118-85

62

4

МХК Липецк

31

17

3

1

0

2

8

120-92

61

5

Тверичи

30

15

4

0

0

0

11

117-101

53

6

Белгород

32

16

1

0

2

1

12

97-92

53

7

Россошь

32

16

0

0

0

1

15

98-100

49

8

ХК Брянск

30

5

1

1

1

2

20

61-111

22

9

Полёт

32

4

0

1

1

1

25

80-158

16

10

Северск.Волки

30

2

0

2

2

4

20

71-118

16

893

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