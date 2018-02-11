В России

вчера, 13:54

Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации‍

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Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации‍

Причиной стала публикация расследования про вице-премьера Сергея Приходько

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии, - сообщает Газета.ru.

В Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что видео с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения 2-572/2018 Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. При этом отмечается, что доступ к ресурсам не ограничивается.

При проверке сайта на соответствующей странице ведомства появляется уведомление, что решение о включении в реестр принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. При этом доступ к ресурсу не ограничивается, говорится в сообщении.

На сайте Навального ранее был опубликован фильм, посвященный миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру Сергея Приходько. В фильме утверждалось, что в 2016 году они оба отдыхали на яхте Дерипаски Elden в компании девушек легкого поведения.

В пресс-службе правительства не стали комментировать «расследование» Навального.
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Комментарии (3)

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Веня

вчера, 23:13
а народ то русский темень)))...ваня, ау, просыпайся ёпть, хорош на массу давить)...тебя продадут с твоей же землёй
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Комментарий не удалять!!!!

вчера, 21:17
Фашисты и оккупанты боятся правды
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русс

вчера, 20:51
Навальный справедливо разоблачает воров, обнажает слабые места системы и ставит ее в крайне неудобное положение. Он пытается вылечить сонливое общество. Может Навальный и козел, но разве от этого стали более честными воры у власти.
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