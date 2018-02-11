В России
вчера, 13:54
Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации
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Причиной стала публикация расследования про вице-премьера Сергея Приходько
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии, - сообщает Газета.ru.
В Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что видео с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения 2-572/2018 Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. При этом отмечается, что доступ к ресурсам не ограничивается.
При проверке сайта на соответствующей странице ведомства появляется уведомление, что решение о включении в реестр принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. При этом доступ к ресурсу не ограничивается, говорится в сообщении.
На сайте Навального ранее был опубликован фильм, посвященный миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру Сергея Приходько. В фильме утверждалось, что в 2016 году они оба отдыхали на яхте Дерипаски Elden в компании девушек легкого поведения.
В пресс-службе правительства не стали комментировать «расследование» Навального.
В Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что видео с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения 2-572/2018 Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. При этом отмечается, что доступ к ресурсам не ограничивается.
При проверке сайта на соответствующей странице ведомства появляется уведомление, что решение о включении в реестр принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. При этом доступ к ресурсу не ограничивается, говорится в сообщении.
На сайте Навального ранее был опубликован фильм, посвященный миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру Сергея Приходько. В фильме утверждалось, что в 2016 году они оба отдыхали на яхте Дерипаски Elden в компании девушек легкого поведения.
В пресс-службе правительства не стали комментировать «расследование» Навального.
3 695
Веня
Комментарий не удалять!!!!
русс