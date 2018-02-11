В мире
вчера, 13:41
Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне
В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба
В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявшего рядом дворника, - сообщают Известия. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения.
В ролике видно уборщика улицы и еще нескольких человек. Когда кусок льда падает на землю, удивленный уборщик отскакивает в сторону.
"10-килограммовый кусок льда упал или с самолета, или с неба. Это могло меня убить, мне повезло", – рассказал уборщик.
Издание отмечает, что над этим участком часто пролетают самолеты. В Управлении по гражданской авиации сообщили, что лед действительно иногда падает с самолетов. Однако этот случай мог быть связан с метеорологическим явлением.
В ролике видно уборщика улицы и еще нескольких человек. Когда кусок льда падает на землю, удивленный уборщик отскакивает в сторону.
"10-килограммовый кусок льда упал или с самолета, или с неба. Это могло меня убить, мне повезло", – рассказал уборщик.
Издание отмечает, что над этим участком часто пролетают самолеты. В Управлении по гражданской авиации сообщили, что лед действительно иногда падает с самолетов. Однако этот случай мог быть связан с метеорологическим явлением.
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08.02.2018 11:42В мире