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вчера, 13:41

Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне

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Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне

В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба

В Лондоне с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявшего рядом дворника, - сообщают Известия. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения.

В ролике видно уборщика улицы и еще нескольких человек. Когда кусок льда падает на землю, удивленный уборщик отскакивает в сторону.

"10-килограммовый кусок льда упал или с самолета, или с неба. Это могло меня убить, мне повезло", – рассказал уборщик.

Издание отмечает, что над этим участком часто пролетают самолеты. В Управлении по гражданской авиации сообщили, что лед действительно иногда падает с самолетов. Однако этот случай мог быть связан с метеорологическим явлением.
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