В России
вчера, 13:31
В Москве загорелось строящееся здание Следственного комитета
По предварительной версии, вспыхнул строительный мусор
В Москве на первом этаже нового строящегося здания Следственного комитета (СК) РФ сегодня ночью произошёл пожар, - передает Life со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По предварительной версии, в доме в Техническом переулке загорелся строительный мусор, после чего огонь начал распространяться. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В результате инцидента пострадавших нет.
По предварительной версии, в доме в Техническом переулке загорелся строительный мусор, после чего огонь начал распространяться. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В результате инцидента пострадавших нет.