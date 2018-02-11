В России

вчера, 13:31

В Москве загорелось строящееся здание Следственного комитета‍

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В Москве загорелось строящееся здание Следственного комитета‍

По предварительной версии, вспыхнул строительный мусор

В Москве на первом этаже нового строящегося здания Следственного комитета (СК) РФ сегодня ночью произошёл пожар, - передает Life со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По предварительной версии, в доме в Техническом переулке загорелся строительный мусор, после чего огонь начал распространяться. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В результате инцидента пострадавших нет.
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