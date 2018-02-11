В России
вчера, 13:26
После взрыва в жилом доме в Петербурге возбуждено уголовное дело
В результате инцидента пострадали трое рабочих
По факту травмирования трех человек из-за взрыва в жилом доме в Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу, - сообщает Росбалт. Взрыв произошел накануне днем в жилом доме на улице Репищевой. После стало известно, что пострадавшие при взрыве получили сильную контузию и ожоги.
"Во время проведения отделочных работ в квартире дома, расположенного на улице Репищевой в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В результате взрыва пострадали трое рабочих", - сказали в пресс-службе.
Также в сообщении отмечается, что на месте ЧП продолжают осмотр.
"Во время проведения отделочных работ в квартире дома, расположенного на улице Репищевой в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В результате взрыва пострадали трое рабочих", - сказали в пресс-службе.
Также в сообщении отмечается, что на месте ЧП продолжают осмотр.