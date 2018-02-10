Спорт
сегодня, 12:00
На старт «Лыжни России» вышли около 5000 человек
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Олег Королев на гонку не приехал.
В 12.00 под Липецком в селе Романово стартовала гонка «Лыжня России». Начало соревнованию выстрелом из страртового пистолета дал председатель областного Совета Павел Путилин.
Олег Королев, которого сегодня ждали на гонке впервые за многие годы не приехал.
Сегодня в стране проходит XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018». В Липецке участники гонки соревнуются на базе «Алые паруса» в районе поселка Романово Липецкого района. Старт забегам на 10 км (среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше) и на 5 км (юноши и девушки 2000 г.р. и моложе) будет дан в 12.00.
В соревнованиях принимает участие около 5000 человек.
Олег Королев, которого сегодня ждали на гонке впервые за многие годы не приехал.
Сегодня в стране проходит XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018». В Липецке участники гонки соревнуются на базе «Алые паруса» в районе поселка Романово Липецкого района. Старт забегам на 10 км (среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше) и на 5 км (юноши и девушки 2000 г.р. и моложе) будет дан в 12.00.
В соревнованиях принимает участие около 5000 человек.
293