Спорт

сегодня, 11:12

На «Лыжню России» выстроились очереди

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#Лыжня России
На «Лыжню России» выстроились очереди

На лыжную гонку в Липецк приехали спортсмены-любители  даже из Воронежа.

Сегодня в стране проходит XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018». В Липецке участники гонки соревнуются на базе «Алые паруса» в районе поселка Романово Липецкого района. Старт забегам на 10 км (среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше) и на 5 км (юноши и девушки 2000 г.р. и моложе) будет дан в 12.00.

Уже к 11.00 у семи «ГАЗелей», в которых регистрируют участников гонки выстроились многометровые очереди. Место старта уставлено автомобилями, среди которых много с воронежскими номерами. Организованно на забег прибыла команда Добринского района. Футболисты липецкого «Металлурга» ради «Лыжни России» перенесли на вторую половину дня сегодняшнюю тренировку и приезжают в Романово.

Среди участников забега ожидается немало ВИП-персон. На старте ждут Олега Королева, уже примеряет лыжи начальник областного управления спорта Владимир Дементьев, обещал участвовать в гонке вице-мэр Евгений Павлов. 







В прошлом году победителем 10-километровой гонки у мужчин стал липчанин Александр Дьяконов, среди женщин забег выиграла Ирина Черногорова.

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#Лыжня России

Комментарии (4)

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Нарколог

сегодня, 12:18
Олегу бежать нельзя,только откапался
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паша

сегодня, 11:43
это хорошее мероприятие! удачи всем участникам
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Удавлюсь

сегодня, 11:33
За шапку
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Евдокимов-электрод

сегодня, 11:30
Павлов куда собрался?
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