Спорт

сегодня, 10:15

Липецкая бегунья все еще претендует на призовые деньги от ВФЛА

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#Легкая атлетика #зимний тур ВФЛА #Елена Коробкина #Денис Огарков.
Липецкая бегунья все еще претендует на призовые деньги от ВФЛА

Елена Коробкина в общем зачете занимает 10-е место среди легкоатлетов России.

В Санкт-Петербурге состоялся легкоатлетический мемориал Виктора Алексеева – 10-й этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с общим призовым фондом 1,5 млн. руб.

Победителем соревнований в беге на 60 метров стал воспитанник липецкой «королевы спорта» Денис Огарков, выступающий параллельным зачетом не только за родную, но еще и за Брянскую область. Его чемпионский результат составил 6,70 секунды – на три сотых секунды лучше, чем на турнире «Русская зима», который прошел в столице в минувшие выходные. Тогда Огарков пришел к финишу лишь четвертым…

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На фото sport-32.ru Денис Огарков (справа)

Победительница «Русской зима» Елена Коробкина (1500 метров, результат 4.09,25) в Питере соревновалась в забеге на одну милю (1 609 метров) и пришла к финишу второй. Елена финишировала спустя 4 минуты 41,00 секунды после старта. Быстрее бежала украинка, недавно принявшая российское гражданство, Анжелика Шевченко – 4.39,90. Третьей прибежала Дина Александрова из Чебоксар– 4.44,74.

Елена Коробкина остается в числе претендентов на часть призового фонда. Сейчас Коробкина занимает общее 10-е место в списке претендентов, набрав за три зачетных старта 3455 очков.

Зимний тур ВФЛА состоит из 10 этапов и финала, так что у Елены еще остается шанс поправить свое положение в общем зачете. Победитель Зимнего тура получает 300 тысяч рублей, второй спортсмен – 200 тысяч, третий – 100 тысяч и т.д. вплоть до 10-го места.

Фото rsport.ria.ru

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#Легкая атлетика #зимний тур ВФЛА #Елена Коробкина #Денис Огарков.

Комментарии (2)

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Aver

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