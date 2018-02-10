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За 2017-й по материалам СМИ возбуждено больше уголовных дел, чем за два предыдущих года

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#Следственный комитет
За 2017-й по материалам СМИ возбуждено больше уголовных дел, чем за два предыдущих года

Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на встрече со старшими помощниками руководителей следственных управлений СК России.

«за 2017 год проведено более 1800 проверок по материалам СМИ, возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели просто в разы превышают цифры 2016 и 2015 годов, что свидетельствует, безусловно, о повышении качества мониторинга СМИ и социальных сетей», - заявил глава К РФ Александр Бастрыкин  старшими помощниками руководителей региональных следственных управлений, отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации. 

Вместе с тем Александр Бастрыкин потребовал быть предельно внимательными к сообщениям средств массовой информации о случаях нарушения прав граждан и при необходимости незамедлительно проводить проверки, разбираясь во всех обстоятельствах конкретной ситуации. «Помните, что за каждой такой проблемой стоит человек»,- констатировал он.

В ходе встречи с представителями Алтайского, Камчатского, Ставропольского краев, Костромской, Кировской и Липецкой областей, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, а также некоторых других регионов  председатель СК России напомнил, что именно от их умения предоставить подлинную информацию о работе ведомства зависит объективность картины, которую создают средства массовой информации: «Вы должны понимать, какая огромная ответственность ложится на ваши плечи. Основная задача – грамотно донести нашу позицию до общества через СМИ, рассказать о том, что мы действуем строго в рамках закона, уважая нормы морали и нравственности, составляющие основу взаимоотношений в здоровом обществе».

фото пресс-службы СК РФ.


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#Следственный комитет

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