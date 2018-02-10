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сегодня, 09:48

Липецкий форвард не может вернуться домой

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Липецкий форвард не может вернуться домой

Вадим Агеев для родной команды в 22 года "староват".

ХК «Ростов», выступающий в первенстве ВХЛ (втором по силе дивизионе Высшей лиги), расторг контракт с липецким нападающим Вадимом Агеевым.

По официальной информации соглашение прекращено «по обоюдному согласию сторон». Вместе с Агеевым команду покинул и защитник Никита Войнов.

22-летний Агеев имеет опыт выступления в основном турнире Высшей хоккейной лиги. В сезоне 2016/17 Вадим сыграл 43 матча за воронежский «Буран», в которых набрал 12 (5+7) очков. Однако в нынешнем сезоне результаты нападающего снизились - 14 игр за «ураганных» и всего одно (0+1) очко.

По этой причине в середине декабря Агеев и «Буран» разошлись – тоже по обоюдному согласию, и форвард отправился в Ростов-на-Дону. Свою роль наверняка сыграло и то, что помощником главного тренера ростовчан Григория Пантелеева является липецкий специалист Сергей Сухарев, который отлично знаком с Агеевым. Дебют липчанина в новой команде получился на загляденье: в Барнауле в играх против местного «Алтая» он сначала забросил две шайбы (ростовчане выиграли – 7:2), а затем забил гол и сделал результативную передачу (4:0).

Однако затем дела у Агеева пошли гораздо хуже. В приведенной на официальном сайте «Ростова» статистике на его счету в 8 играх 3 гола и 2 передачи т.е. после барнаульских подвигов липчанин в остальных играх порадовал лишь одним очком. Результат – новая «добровольная» сена клуба.

Агеев считается одним из наиболее талантливых воспитанников липецкой СДЮШОР №11 последнего времени. Он играл в родном «Липецке» (в сезоне 2014/15 провел 2 матча в ВХЛ), елецкой «Эльте», ХК «Россошь». Но вернуться домой форвард не может: «Липецк» теперь является молодежным клубом, а Агеев в свои 22 года уже «староват» для первенства НМХЛ….

3 930

Комментарии (3)

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Житель

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