Происшествия

сегодня, 08:13

В поисках пропавшего ребенка задействованы десятки человек

22 2839
#пропавшие без вести
5
В поисках пропавшего ребенка задействованы десятки человек

Сегодня поисковые группы продолжат обследование реки Быстрая Сосна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, 9 февраля в селе Чернава Измалковского района продолжали поиски пропавшего 6 февраля 9-летнего мальчика.

Помимо спасателей и сотрудников правоохранительных органов в них участвовали 60 волонтеров. Водолазы обследовали дно и русло реки Быстрая Сосна с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Гном".

Для погружений водолазов пробита майна размером 80 на 40 метров, обследовано 3000 кв.м. дна и 3000 кв.м. прибрежной территории. С помощью подводного аппарата "Гном" обследовано 500 кв.м. прибрежной территории . Рыбаками установлены сети ниже по течению реки Быстрая Сосна на расстоянии 1.3 км и 2,5 от места исчезновения ребенка. Сотрудниками полиции ведутся  оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района  определены места обогрева, питания и  медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи, непосредственно в районе поиска.

Сегодня поиски мальчика продолжаться с привлечением водолазов Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области» и волонтеров. Продолжится обследования водолазами дна и русла реки ниже по течению с использованием управляемого подводного аппарата "Гном".

9 мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде. 

22 2839
#пропавшие без вести
5

Комментарии (22)

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Дед

12 минут назад
Все, кто..., Вы лично видели эти следы или это со слов других ? Почему кинологи не обследовали место трагедии ? Не будьте так наивны (миледи волонтёр) всей правды вам не скажут.
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запросто

29 минут назад
да ботинки его сняли чтобы след ложный показать
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Все, кто...

35 минут назад
Все, кто считает, что мальчика похитили, убили... и т.д. и т.п., приписывают сюда его маму... как Вы объясните следы ребёнка до полыньи и отсутствие следов взрослого человека (похитителя, убийцы...) ???
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Дед

48 минут назад
Это не захолустная деревня, а большое село с населением около 3000 человек, любой фактор исключать нельзя, следствие должно работать и надеюсь работает по нескольким направлениям.Похищение и убийства детей совершаются и с религиозной подоплёкой, к сожалению об этом тщательно стараются умалчивать.
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Система48

59 минут назад
Не там ищут только драгоценное уже ушло жаль
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ямама

сегодня, 12:15
Какое несчастье...Бедный мальчик, несчастные родители...
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Artist1987

сегодня, 12:08
Олеся, о чем вы думаете? Какие нафик капюшоны и джинсы??? Нет три дня. Капец гор для родителей. А вы думаете как осудить родителей которые в джинсы его одели. Вы хоть во что одевайте, это ваше личное дело. У многих людей нет денег на форму. тем более в селе. Да и не в форме дело.
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Петр

сегодня, 11:52
Ну какие секты,образования,, Во,во!! Народу две калеки и мормоны!Беглые тамплиеры ещё !
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Ну какие секты,образования,

сегодня, 11:31
Дед , иллюминаты и рептилоиды..? Обострение у тебя, что ли...? Всемирные заговоры в деревне мерещатся?Там и слов то таких не слыхали.
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Ну что же ты бредишь то, сердешные

сегодня, 11:27
Дед ,
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