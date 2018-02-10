В поисках пропавшего ребенка задействованы десятки человек

Сегодня поисковые группы продолжат обследование реки Быстрая Сосна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, 9 февраля в селе Чернава Измалковского района продолжали поиски пропавшего 6 февраля 9-летнего мальчика.

Помимо спасателей и сотрудников правоохранительных органов в них участвовали 60 волонтеров. Водолазы обследовали дно и русло реки Быстрая Сосна с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Гном".

Для погружений водолазов пробита майна размером 80 на 40 метров, обследовано 3000 кв.м. дна и 3000 кв.м. прибрежной территории. С помощью подводного аппарата "Гном" обследовано 500 кв.м. прибрежной территории . Рыбаками установлены сети ниже по течению реки Быстрая Сосна на расстоянии 1.3 км и 2,5 от места исчезновения ребенка. Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района определены места обогрева, питания и медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи, непосредственно в районе поиска.

Сегодня поиски мальчика продолжаться с привлечением водолазов Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области» и волонтеров. Продолжится обследования водолазами дна и русла реки ниже по течению с использованием управляемого подводного аппарата "Гном".



9 мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.