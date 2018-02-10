Происшествия

сегодня, 07:51

В Липецке пропала 29-летняя женщина

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#пропавшие без вести
8
В Липецке пропала 29-летняя женщина

О ее местонахождении не известно уже два дня.

Жительница Липецка просит помощи в розыске ее пропавшей сестры. По словам женщины, 29-летняя Дарья Клопова ушла из дома на улице Депутатской еще утром 8 февраля и с тех пор не дает о себе знать.
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#пропавшие без вести
8

Комментарии (1)

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Лия Голоусикова

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