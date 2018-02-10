Происшествия
сегодня, 07:51
В Липецке пропала 29-летняя женщина
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О ее местонахождении не известно уже два дня.
Жительница Липецка просит помощи в розыске ее пропавшей сестры. По словам женщины, 29-летняя Дарья Клопова ушла из дома на улице Депутатской еще утром 8 февраля и с тех пор не дает о себе знать.
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Комментарии (1)
Лия Голоусикова
сегодня, 10:28
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