В Грязях торговали просроченным пивом

А ещё - колбасой.

Как сообщает региональное управление потребрынка, в грязинских магазинах торговали просрочкой. При проведении информационно-аналитического наблюдения в двух магазинах выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров,.



Так, в одном из магазинов на улице Орджоникидзе с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания и пиво; в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции; отсутствовала книга отзывов и предложений, предоставляемая покупателю по его требованию; отсутствовали Правила продажи отдельных видов товаров. В другом магазине на той же улице с истекшим сроком годности в продаже находились колбасные изделия.



Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.