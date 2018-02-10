Общество

вчера, 22:22

В Грязях торговали просроченным пивом

3 433
#торговля #просрочка
1

А ещё - колбасой.

Как сообщает региональное управление потребрынка, в грязинских магазинах торговали просрочкой. При проведении информационно-аналитического наблюдения в двух магазинах выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров,.

Так, в одном из магазинов на улице Орджоникидзе с истекшим сроком годности в продаже находились продукты питания и пиво; в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции; отсутствовала книга отзывов и предложений, предоставляемая покупателю по его требованию; отсутствовали Правила продажи отдельных видов товаров. В другом магазине на той же улице с истекшим сроком годности в продаже находились колбасные изделия.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
3 433
#торговля #просрочка
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пиваркин

вчера, 23:59
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
ответить

Лари

вчера, 23:20
А нельзя ли то пиво, , благотворительно, извиняюсь, отдать горемыкам, немножечко, на опохмелку
ответить

Все пиво в ларьках Грязей просроченное

вчера, 22:52
А местные алкаши с утра не разбирают что им продают, им главное опохмелиться. А потом дохнут как мухи.
ответить

Еще в рубрике

Пятая часть пассажиров оплачивает проезд наличными
#транспорт #проезд
2
Пятая часть пассажиров оплачивает проезд наличными

вчера, 22:10

Общество
Предложения по благоустройству внесли более 2000 горожан
#благоустройство #ЖКХ
4
Предложения по благоустройству внесли более 2000 горожан

вчера, 21:59

Общество
В Липецкой области 2,8 тысячи безработных
#безработица #рынок труда
7
В Липецкой области 2,8 тысячи безработных

вчера, 21:43

Общество
Липецкого дальнобойщика обокрали на Дальнем Востоке
Липецкого дальнобойщика обокрали на Дальнем Востоке

вчера, 21:14

Общество
Многоуровневая стоянка с торговым комплексом может появиться в районе улицы Шерстобитова
#строительство
10
Многоуровневая стоянка с торговым комплексом может появиться в районе улицы Шерстобитова

вчера, 15:11

Общество
От школьников и студентов ждут антинаркотические материалы
#профилактика
1
От школьников и студентов ждут антинаркотические материалы

вчера, 14:07

Общество