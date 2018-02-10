Обследовано 68 маршрутов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Липецке продолжают считать пассажиров. Сотрудники трех ведомств – управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, городского департамента транспорта и регионального управления дорог и транспорта завершают изучение пассажиропотока в общественном транспорте. Задача – определить фактическую выручку с каждого автобуса, так как достоверные данные до сих пор есть только по безналичной оплате проезда.



Уже несколько недель проверяющие выезжают на маршруты вместе с водителями. Изучают пассажиропоток не только в часы пик, но и в течение всей смены. Акцент – не на количество пассажиров, а на способ оплаты проезда. Такой мониторинг необходим, чтобы получить детальную информацию о доходах перевозчиков. Введение автоматизированной системы оплаты проезда не сделало полностью прозрачными финансовые потоки. По предварительным подсчетам, пятая часть пассажиров оплачивает проезд наличными. Но учитывается это системой только в муниципальном транспорте, а в коммерческом транспорте отсутствует техническая возможность проведения платежей за наличный расчёт. В случае с наличными, водитель должен передать сведения о выручке самостоятельно. А пассажиру выдать проездной документ – билет.



В настоящее время обследовано 68 маршрутов, завершено обследование в будний день. В выходной день обследовано 47 маршрутов. К концу февраля данная работа будет завершена.



Окончательный анализ будет готов после того, как все перевозчики предоставят детальную информацию о доходах и расходах. Полный учет поездок будет служить обоснованием для предоставления субсидий. Фактически они представляют собой разницу между установленным и экономически обоснованным тарифом. Необходимость такого обоснования может существенно изменить подход к этим субсидиям.​