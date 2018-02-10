Общество

вчера, 22:10

Пятая часть пассажиров оплачивает проезд наличными

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#транспорт #проезд

Обследовано 68 маршрутов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Липецке продолжают считать пассажиров. Сотрудники трех ведомств – управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, городского департамента транспорта и регионального управления дорог и транспорта завершают изучение пассажиропотока в общественном транспорте. Задача – определить фактическую выручку с каждого автобуса, так как достоверные данные до сих пор есть только по безналичной оплате проезда.

Уже несколько недель проверяющие выезжают на маршруты вместе с водителями. Изучают пассажиропоток не только в часы пик, но и в течение всей смены. Акцент – не на количество пассажиров, а на способ оплаты проезда. Такой мониторинг необходим, чтобы получить детальную информацию о доходах перевозчиков. Введение автоматизированной системы оплаты проезда не сделало полностью прозрачными финансовые потоки. По предварительным подсчетам, пятая часть пассажиров оплачивает проезд наличными. Но учитывается это системой только в муниципальном транспорте, а в коммерческом транспорте отсутствует техническая возможность проведения платежей за наличный расчёт. В случае с наличными, водитель должен передать сведения о выручке самостоятельно. А пассажиру выдать проездной документ – билет.

В настоящее время обследовано 68 маршрутов, завершено обследование в будний день. В выходной день обследовано 47 маршрутов. К концу февраля данная работа будет завершена.

Окончательный анализ будет готов после того, как все перевозчики предоставят детальную информацию о доходах и расходах. Полный учет поездок будет служить обоснованием для предоставления субсидий. Фактически они представляют собой разницу между установленным и экономически обоснованным тарифом. Необходимость такого обоснования может существенно изменить подход к этим субсидиям.​
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#транспорт #проезд

Комментарии (2)

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ВЫ В КУРСЕ

сегодня, 00:05
Лисин сегодня по телеку чудил.
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Пиваркин

вчера, 23:59
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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