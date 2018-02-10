В Липецкой области 2,8 тысячи безработных

А вакансий - 8,6 тысячи.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 3,2 тысячи человек, что на 8,9% меньше аналогичного периода 2017 года.

Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 2,2 тысячи человек, из них 2 тысячи человек – на постоянную работу. В общественных работах приняло участие 79 человек из числа безработных и ищущих работу граждан.



В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 42 незанятых инвалида, из них 16 человек трудоустроено или 38,1%.



По состоянию на 8 февраля численность безработных составила 2,8 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%, на аналогичную дату 2017 года соответственно 3,4 тысячи человек и 0,6%. В службе занятости числилось 8,6 тысячи вакантных мест.



Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуется 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием - 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 700 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек и др., строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек и др.