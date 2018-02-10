Общество

вчера, 21:43

В Липецкой области 2,8 тысячи безработных

7 443
#безработица #рынок труда

А вакансий - 8,6 тысячи.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 3,2 тысячи человек, что на 8,9% меньше аналогичного периода 2017 года.
Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 2,2 тысячи человек, из них 2 тысячи человек – на постоянную работу. В общественных работах приняло участие 79 человек из числа безработных и ищущих работу граждан.

В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 42 незанятых инвалида, из них 16 человек трудоустроено или 38,1%.

По состоянию на 8 февраля численность безработных составила 2,8 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%, на аналогичную дату 2017 года соответственно 3,4 тысячи человек и 0,6%. В службе занятости числилось 8,6 тысячи вакантных мест.

Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуется 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием - 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 700 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек и др., строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек и др.
7 443
#безработица #рынок труда

Комментарии (7)

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Гость

сегодня, 00:02
В службу занятости бесполезно обращаться. В прошлом году меня отфутболили,сказав,что вы тут со своим ВО нам не нужны. Ищите сами работу. На фиг вам 800 руб. Так вот. Безработица жуткая в городе. Эти показатели 85 года что ли?
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Пиваркин

сегодня, 00:00
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Моня

вчера, 23:24
Что, же они работают, извиняюся, эти безработные, в святом Липецке?
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Справедливый

вчера, 23:23
Главное хозяин рапсового зарабатывал а вы бесплатно на работу ходите.
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Безработная

вчера, 23:18
Вакансий по специальности нет у ЦЗН и предложить ничего не могут...
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Администрация

вчера, 22:07
Показатель занижен в 100 раз
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потому

вчера, 22:05
что в службу занятости обращаться бесполезно вот и результат ваш подрос а на счет требуется так это тоже фикция ребенок это понимает Нет достойной работы или зарплата ниже прожиточного минимума или как на рапсовом что в с Сенцово по 3 месяца не платят. что и этого не знали это не единичные случаи
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