В России

вчера, 19:48

Минтруд проконтролирует выплаты на первого и второго ребенка

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#пособия

Ведомство обязало регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах.

Деньги на первенца выделяются из федерального бюджета, на второго ребенка — из средств материнского капитала. 

В ведомстве уверены, что отчеты помогут контролировать деятельность регионов по выплате пособий, оценить динамику рождаемости, а также объем необходимых бюджетных средств.

В Минтруде рассказали «Известиям», что первые средства были предоставлены регионам в январе.

При этом директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко отметила, что «все новое может столкнуться с проблемой нерегулярного исполнения, потому что в регионах еще нет практики исполнения этого закона».

321
#пособия

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