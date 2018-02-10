Общество

сегодня, 10:31

Путин в Липецке показал фигу террористам

20 2133
#GOROD48-ретро
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Путин в Липецке показал фигу террористам

А Ельцин пил елецкую водку.

GOROD48 продолжает ворошить архивы телекомпаний ТВК и СТВ-7.

В 2001-м году к 10-летию телекомпании «ТВК» журналисты сделали сюжет о визитах в наш город президента страны Бориса Ельцина и председателя правительства Владимира Путина.

В сюжете – интереснейшие кадры документальной хроники. Например, того, как Владимир Путин показал фигу террористам. Но ценны в кадрах и воспоминания участников тех событий. Ныне покойный губернатор Липецкой области Михаил Наролин вспомнил банкет с Ельциным, на котором он не дал ему произнести тост. Также Михаил Тихонович рассказал о елецкой водке, которую Ельцин пил без предварительно дегустации его личного врача.

А бывший мэр города и председатель областного Совета Анатолий Савенков поделился воспоминаниями об обеде с участием премьера Владимира Путина в ресторане при гостинице «Липецк», куда делегация направилась пешком по улице Ленина. Путин не пил, лишь несколько раз пригубил бокал с красным вином. Сам обед занял всего минут 20 и был он приготовлен на скорую руку. А вот выступление липецких артистов – Силявкина и Безденежного Путин слушал минут 40, и даже не хотел уходить с импровизированного концерта в ресторане.

 

20 2133
#GOROD48-ретро
2

Комментарии (20)

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Svetik

12 минут назад
Дважды голосовала за ВВП - и в третий раз пойду. Обязательно. Чтобы не победили те, кто готов за личный доллар продать Россию США и Западу.
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Svetik

23 минуты назад
Липчанин - "За 18 лет пребывания у власти образование развалили, медицину развалили, экономика в жопе". Считаем, что имеется в виду: 2017-18=1999. А типа до 1999 образование было на высоте, медицина передовой и экономика богатая? Это когда при Ельцине в Кремле было полно американских советников, Березовский рулил вместе с Т.Дьяченко, Сорос учебники писал (где в ВОВ победили США), в Чечне ребята гибли, НЛМК чуть не закрыли, народ в челноки переквалифицировался, сберкнижки все сгорели, оборонку развалили ради "дружбы" с Западом? Ну да, мы тогда шиковали... в общем - "Знает каждый демократ - Это Путин виноват!"
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Гость

34 минуты назад
Сыкливый пёс, Смотри и делай выводы, если есть мозги.https://youtu.be/hwssKYE1A14
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Вовчик победит!)

43 минуты назад
z я ДЕБИЛ! пУЙЛО Наш президент!!
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гость

50 минут назад
Ваш путин, а наш П Н Грудинин, как хочется чтобы наш народ зажил достойно! С вашим этого точно не произойдет.
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Зачем это

50 минут назад
Знаю что ТВК разогнал Лисин как не профессиональных журналистов. Вместо того чтобы снимать народ, бегали за Путиным. Вот и сейчас митинг дольщиков 17 февраля и нет информации в СМИ. Зато про Путина город48 пишет не уставая.
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держи каГман шире

59 минут назад
вовчик победит, в побеге бегства за кордон
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Вовка Жирик

сегодня, 12:19
Наш президент!!!
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Вовчик победит!)

сегодня, 12:14
Наш президент!!
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???

сегодня, 12:11
это каким террористам? которых он обещал мочить в сортирах? но почему геноциду подверглись русские люди
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