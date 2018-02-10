Путин в Липецке показал фигу террористам

А Ельцин пил елецкую водку.

GOROD48 продолжает ворошить архивы телекомпаний ТВК и СТВ-7.

В 2001-м году к 10-летию телекомпании «ТВК» журналисты сделали сюжет о визитах в наш город президента страны Бориса Ельцина и председателя правительства Владимира Путина.

В сюжете – интереснейшие кадры документальной хроники. Например, того, как Владимир Путин показал фигу террористам. Но ценны в кадрах и воспоминания участников тех событий. Ныне покойный губернатор Липецкой области Михаил Наролин вспомнил банкет с Ельциным, на котором он не дал ему произнести тост. Также Михаил Тихонович рассказал о елецкой водке, которую Ельцин пил без предварительно дегустации его личного врача.

А бывший мэр города и председатель областного Совета Анатолий Савенков поделился воспоминаниями об обеде с участием премьера Владимира Путина в ресторане при гостинице «Липецк», куда делегация направилась пешком по улице Ленина. Путин не пил, лишь несколько раз пригубил бокал с красным вином. Сам обед занял всего минут 20 и был он приготовлен на скорую руку. А вот выступление липецких артистов – Силявкина и Безденежного Путин слушал минут 40, и даже не хотел уходить с импровизированного концерта в ресторане.