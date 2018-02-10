Песков отказался комментировать «расследование» Навального о Дерипаске‍

В Кремле отказались комментировать "расследование" Алексея Навального о якобы незаконных действиях Олега Дерипаски.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию блогером Алексеем Навальным ролика о якобы совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера - главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.



"Нет, не мог бы [прокомментировать] и не хотел бы этого делать", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать данный видеоролик.



"Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", - пояснил Олег Дерипаска, российский предприниматель.



Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

