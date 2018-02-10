В Липецкой области до -7

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находится в области повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 февраля 5-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 12 февраля среднесуточные температуры составят 9-11 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 м/сек. Температура ночью -5 -10 градусов, днем от 2 до 7 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов мороза.

Самым теплым день 10 февраля в Липецке был в 1913 году: +4 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2006 году — 30 градусов мороза.