вчера, 16:01
В Пхенчхане началась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр
Стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.
Турнир пройдет с 9 по 25 февраля. В нем принимают участие атлеты из 92 стран.
Официальные данные по действующим лицам церемонии: в шоу принимают участие 2000 артистов. Для сравнения: на открытии Олимпиады в Сочи их было на тысячу больше. Тем временем Томас Бах спускается по трибунам и через несколько минут выступит с официальной речью.
Главные тезисы выступления Баха: Корея отлично подготовилась к Играм, а атлетам стоит сконцентрироваться на своих выступлениях и соблюдать правила честного спорта, в том числе не нарушать антидопинговые правила. «Дорогие поклонники олимпизма со всего мира, друзья, атлеты, члены олимпийской семьи! Добро пожаловать на Олимпийские игры 2018 года! Мы ждали этого события. Первые игры на снегах Кореи — это момент, ради которого самоотверженно трудились оргкомитет и страна. Наступает время Пхёнчхана. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Дорогие спортсмены, настал ваш черёд. На протяжении ближайших дней весь мир будет смотреть на вас и воодушевляться вашим примером и духом честного спорта», — заявил президент МОК. Игры официально открыты, осталось только зажечь олимпийский огонь.
На стадионе появляется гигантский олимпийский флаг, по традиции его выносят титулованные корейские спортсмены, а также будущие олимпийские надежды страны. Белое полотнище с пятью кольцами поднимается над стадионом, звучит гимн Олимпиады.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от Олимпиады в декабре 2017 года. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом, - пишут "Известия".
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08.02.2018 11:42В мире