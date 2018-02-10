Работница НЛМК получила звание «Липчанка года»

Машинист крана копрового цеха НЛМК Галина Беликова стала победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года», которую проводит комиссия по делам женщин и семьи администрации Липецка.

Жюри признало ее лучшей в номинации «Мастер своего дела», отметив в числе заслуг многолетний трудовой стаж и высокий профессионализм.



Галина Беликова работает на НЛМК с 1981 года. Она почетный и заслуженный металлург России. Охотно передает свой богатый опыт молодежи, обучила тонкостям ремесла более десятка молодых специалистов. В 2016 году портрет Галины Сергеевны был помещен на городскую Доску почета.

Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. За это время памятную медаль в областном центре уже получили 13 работниц НЛМК. В этом году в конкурсную комиссию по делам женщин и семьи поступило 15 заявок от предприятий и организаций всех форм собственности. В итоге победили только семеро.

Победительниц городской акции будут чествовать 6 марта в липецком Доме музыки. Им вручат дипломы и памятные медали.