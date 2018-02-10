НЛМК Live

вчера, 16:00

Работница НЛМК получила звание «Липчанка года»

1834
#липчанка года
Работница НЛМК получила звание «Липчанка года»

Машинист крана копрового цеха НЛМК Галина Беликова стала победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года», которую проводит комиссия по делам женщин и семьи администрации Липецка. 


Жюри признало ее лучшей в номинации «Мастер своего дела», отметив в числе заслуг многолетний трудовой стаж и высокий профессионализм.

Галина Беликова работает на НЛМК с 1981 года. Она почетный и заслуженный металлург России. Охотно передает свой богатый опыт молодежи, обучила тонкостям ремесла более десятка молодых специалистов. В 2016 году портрет Галины Сергеевны был помещен на городскую Доску почета.

Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. За это время памятную медаль в областном центре уже получили 13 работниц НЛМК. В этом году в конкурсную комиссию по делам женщин и семьи поступило 15 заявок от предприятий и организаций всех форм собственности. В итоге победили только семеро.

Победительниц городской акции будут чествовать 6 марта в липецком Доме музыки. Им вручат дипломы и памятные медали.

1834
#липчанка года

Еще в рубрике

Группа НЛМК повышает долю собственной генерации на Липецкой площадке с 53% до 59%
#электроэнергия
Группа НЛМК повышает долю собственной генерации на Липецкой площадке с 53% до 59%

07.02.2018 14:35

НЛМК Live
Представители НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»
#конкурс
Представители НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»

06.02.2018 13:44

НЛМК Live
Все древесные отходы НЛМК станут сырьем для выплавки ферросплавов
Все древесные отходы НЛМК станут сырьем для выплавки ферросплавов

05.02.2018 09:05

НЛМК Live
Более 70% сотрудников Новолипецкого комбината прошли обучение в 2017 году
Более 70% сотрудников Новолипецкого комбината прошли обучение в 2017 году

02.02.2018 09:27

НЛМК Live
НЛМК поощрил лучших преподавателей ЛГТУ
#Технический университет
НЛМК поощрил лучших преподавателей ЛГТУ

30.01.2018 14:04

НЛМК Live
В Липецке стартует спартакиада НЛМК
В Липецке стартует спартакиада НЛМК

29.01.2018 16:25

НЛМК Live