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вчера, 15:35

В Омске мужчина убил мать и бабушку

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#Омск #убийство
В Омске мужчина убил мать и бабушку

Юноша под воздействием психоактивного вещества нанес множество ударов ножом своей 59-летней матери и 84-летней бабушке, а также коту.

Мужчина в Омске подозревается в убийстве своих матери и бабушки, а также кота, - сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Следствие поясняет, что около 11.30 (07.30 по московскому времени) пятницы полицейские приехали по вызову соседей в дом по проспекту Мира в Омске, в квартире они нашли тела двух женщин с ножевыми ранениями. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

"В результате следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками следственного комитета и полиции, выяснено, что к преступлению причастен 25-летний родственник погибших женщин. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый – бывший студент автодорожного высшего учебного заведения. Как заявляет СК, юноша под воздействием психоактивного вещества нанес множество ударов ножом своей 59-летней матери и 84-летней бабушке, а также коту. Все пострадавшие, включая животное, скончались на месте, а мужчина залез на крышу многоэтажного дома, где проживал. Там его нашли соседи.

Следователям подозреваемый сообщил, что употребил психоактивное вещество, после чего ничего происходившее с ним не помнит. С ним работают следователи, идет осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства и устанавливаются все обстоятельства преступления. Задержанного планируется заключить под стражу, - передает РИА-Новости.

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#Омск #убийство

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