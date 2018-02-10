К трассе «Лыжни России» пустят специальный автобус

Массовые зимние состязания «Лыжня России – 2018» пройдут завтра 10 февраля. Мероприятие начнется в 11:45 на территории лыжной базы «Алые паруса» (поселок Романово).

Добраться сюда из Липецка все желающие смогут как на личном транспорте, так и на автобусах, которые будут курсировать от торгового центра «Ашан».

В этом году на старт выйдут более 440 тысяч любителей активного образа жизни в 73 регионах России. Как сообщают в департаменте по физической культуре и спорту администрации города, в Липецкой области мероприятие соберет более семи тысяч участников. В их числе профессиональные спортсмены, любители, ветераны спорта и целые семьи. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстоит преодолеть 5 км; мужчинам и женщинам 1999 года рождения и старше - 10 км.