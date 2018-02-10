Спорт

вчера, 15:33

К трассе «Лыжни России» пустят специальный автобус

8 1437
#Лыжня России
К трассе «Лыжни России» пустят специальный автобус

Массовые зимние состязания «Лыжня России – 2018» пройдут завтра 10 февраля. Мероприятие начнется в 11:45 на территории лыжной базы «Алые паруса» (поселок Романово).

Добраться сюда из Липецка все желающие смогут как на личном транспорте, так и на автобусах, которые будут курсировать от торгового центра «Ашан».

В этом году на старт выйдут более 440 тысяч любителей активного образа жизни в 73 регионах России. Как сообщают в департаменте по физической культуре и спорту администрации города, в Липецкой области мероприятие соберет более семи тысяч участников. В их числе профессиональные спортсмены, любители, ветераны спорта и целые семьи. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстоит преодолеть 5 км; мужчинам и женщинам 1999 года рождения и старше - 10 км.

8 1437
#Лыжня России

Комментарии (8)

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Сыкун

42 минуты назад
Жёлтый снег не есть!
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Пиваркин

сегодня, 00:06
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Житель2

вчера, 20:42
В прошлом году была не лыжня - а говно мес!
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Вопросик

вчера, 19:40
Портал хочух, ))))) , насмешили , пасибки !
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Портал хочух

вчера, 19:25
А почему не с Елецкого? Все автобусы должны ехать с Елецкого!!!
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Ч.

вчера, 18:53
Предлагаю липчанам выступить с инициативой перед администрацией о совмещении праздников "100-летия военной авиации в Липецке " и " Дня города " ," Металлурга ". Демонстрационные полёты пилотажных групп произвести над городом вдоль реки Воронеж с целью массового наблюдения . Осенью , в ноябре, вероятность погодных условий для зрелища не большая .
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Житель

вчера, 17:47
Шапок хватит?
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В заголовке ошибка !!! Учите русский язык !!!

вчера, 16:55
Нужно писать "К трассе "ЛыжнЯ России"...". Если бы было просто " к "Лыжне России"..., то тогда да. Это как , например , сказать "в городе Липецк", но если без слова "город", то " в Липецке".
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