Происшествия

вчера, 15:21

Москвич вместо бобра застрелил в липецком лесу друга

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#охота #убийство
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Москвич вместо бобра застрелил в липецком лесу друга

Приятели приехали охотиться в заказник.

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор 45-летнему жителю Московской области по обвинению в убийстве по неосторожности, незаконной охоте в охранной зоне и умышленном повреждении имущества.

Как указано в приговоре, двое жителей Московской области, друзья с института, решили незаконно поохотиться на бобров в Задонском районе. Приятели договорились и 8 мая выехали в село Хмелинец. Здесь у одного из участников охоты, успешного бизнесмена, был дом, оставшийся в наследство от родителей. Второй участник охоты оказался не настолько удачлив в жизни. К примеру, он с женой проживал в бане бизнесмена. Целью визита приятелей на природу стали бобры. Разрешений на охоту у москвичей не было. Местом промысла они выбрали территорию природного зоологического заказника регионального значения «Задонский». Впрочем, фауна не пострадала.

Жертвой охоты стал приятель подсудимого, 45-летний житель Московской области, бизнесмен, отец троих детей и владелец дома в Хмелинце. Мужчина в ожидании бобров залег около реки Каменка, а его друг пошел искать животных. Тут второму участнику охоту послышался шорох в кустах. Он выстрелили в ту сторону из двухстволки. Оказалось, что около реки шумели не бобры, а приятель горе-охотника. Так он по неосторожности убил своего друга. Мужчина скончался в течение минуты. Потом медики нашли в голове жертвы 82 дробины.

Но это было потом… А тогда подстреливший приятеля москвич решил скрыть факт преступления. Он просто не знал, как рассказать о случившемся его супруге и трем детям. Ружье и патроны подсудимый бросил в реку. Снял с трупа всю одежду и отправил туда же. Тело своего приятеля он обвязал веревкой и потащил вниз по течению реки, затем вытащил из воды и замаскировал труп в листве. Землю, на которую пролилась кровь жертвы, преступник выкопал и выбросил в воду. Затем мужчина приехал на дачу своего приятеля и забрал его телефон и одежды. С этим грузом он отправился на берег реки Чичора, где выбросил аппарат. Сумку с вещами преступник хотел утопить в Дону, но та всплыла. Тогда злоумышленник набил ее камнями и снова бросил в воду. Теперь уже удачно.

Вернувшись к себе домой, он приказал своей жене быстро собираться. Предлог — необходимость съездить к родителям в Адыгею. О случившимся москвич не рассказывал ни родственникам, ни супруге. Вскоре ему начала названивать супруга убитого им приятеля. Мужчина сделал вид, что обеспокоен исчезновением своего друга и вызвался помочь его искать. По пути из Адыгее преступник снова посетил место охоты: он с помощью камней притопил тело приятеля в реке, забрал оружие. Когда же на месте исчезновения человека начались следственные действия, незадачливый охотник во всем сознался представителям закона.

Суд вынес обвинительный вердикт и наказал мужчину по совокупности преступлений с учетом нахождения под стражей штрафом в 200 000 рублей и 1 годом и 10 месяцами ограничения свободы. По ч.1 ст. 167 УК РФ (уничтожение телефона) мужчину оправдали. Кроме того, мужчина должен возместить супруге жертвы материальный ущерб в 50 450 рублей, компенсацию морального вреда в 500 000 рублей и судебные издержки в 5000 рублей. Каждому из трех детей убитого преступник должен выплатить по 700 000 рублей.
50 7721
#охота #убийство
13

Комментарии (50)

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Браконьер

47 минут назад
Подготовленная мокруха! 100%!!!
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Браконьер

50 минут назад
Я, ночью в осеннем лесу, один раз на меня ёж шёл,а топал как лось! Сижу в сидке , при луне вижу ворошение листьев в 5 метрах от меня,а ни кого нет! Обосраться можно!
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Пиваркин

сегодня, 00:03
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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я

вчера, 23:44
вы чё несёте?! тут явные прицельные выстрелы в голову! им не по 15 лет на шорох стрелять! 82 дробинки- это выстрелы до 10 м, даже если видимости нет, с такого растояния можно понять что не бобёр идёт а как минимум медведь!
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Максим

вчера, 23:28
Писатель пишет так как будто сам принимал участие...подельник? А может его бобры замочили? Ху..И кидают ружья в воду вот бобры и вооружились...Надо же от браконьеров защищаться! Не бобров работа, мужик не в теме
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Бабка с косой

вчера, 23:22
Колхозан," Жертвой охоты стал приятель подсудимого, 45-летний житель Московской области, бизнесмен, отец троих детей и владелец дома в Хмелинце. Мужчина в ожидании бобров залег около реки Каменка, а его друг пошел искать животных. Тут второму участнику охоту послышался шорох в кустах. Он выстрелили в ту сторону из двухстволки. Оказалось, что около реки шумели не бобры, а приятель горе-охотника. Так он по неосторожности убил своего друга." Читай внимательней, сынок!
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банщик

вчера, 22:50
В плавнях шорох, и легавая застыла чутко Ай, да выстрел, только повезло опять не мне
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Браконьер

вчера, 22:21
Дед, учитывая количество дробин в голове, выстрел был не один! И дробь была явно не на бобра! У кого есть опыт охоты на бобра тот заряжает картечь или пулю! С дробью 50/50 уходит подранок.
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мрт

вчера, 21:58
да пристрелил он его. к нам приходил один такой охотник дробина под кожей. так и не признался на КТ отправили (кто в теме тот поймет)
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С Москвы?)))))

вчера, 21:56
Колхозан, вот "С" он и был!))))))
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