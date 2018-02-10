Москвич вместо бобра застрелил в липецком лесу друга

Приятели приехали охотиться в заказник.

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор 45-летнему жителю Московской области по обвинению в убийстве по неосторожности, незаконной охоте в охранной зоне и умышленном повреждении имущества.



Как указано в приговоре, двое жителей Московской области, друзья с института, решили незаконно поохотиться на бобров в Задонском районе. Приятели договорились и 8 мая выехали в село Хмелинец. Здесь у одного из участников охоты, успешного бизнесмена, был дом, оставшийся в наследство от родителей. Второй участник охоты оказался не настолько удачлив в жизни. К примеру, он с женой проживал в бане бизнесмена. Целью визита приятелей на природу стали бобры. Разрешений на охоту у москвичей не было. Местом промысла они выбрали территорию природного зоологического заказника регионального значения «Задонский». Впрочем, фауна не пострадала.



Жертвой охоты стал приятель подсудимого, 45-летний житель Московской области, бизнесмен, отец троих детей и владелец дома в Хмелинце. Мужчина в ожидании бобров залег около реки Каменка, а его друг пошел искать животных. Тут второму участнику охоту послышался шорох в кустах. Он выстрелили в ту сторону из двухстволки. Оказалось, что около реки шумели не бобры, а приятель горе-охотника. Так он по неосторожности убил своего друга. Мужчина скончался в течение минуты. Потом медики нашли в голове жертвы 82 дробины.



Но это было потом… А тогда подстреливший приятеля москвич решил скрыть факт преступления. Он просто не знал, как рассказать о случившемся его супруге и трем детям. Ружье и патроны подсудимый бросил в реку. Снял с трупа всю одежду и отправил туда же. Тело своего приятеля он обвязал веревкой и потащил вниз по течению реки, затем вытащил из воды и замаскировал труп в листве. Землю, на которую пролилась кровь жертвы, преступник выкопал и выбросил в воду. Затем мужчина приехал на дачу своего приятеля и забрал его телефон и одежды. С этим грузом он отправился на берег реки Чичора, где выбросил аппарат. Сумку с вещами преступник хотел утопить в Дону, но та всплыла. Тогда злоумышленник набил ее камнями и снова бросил в воду. Теперь уже удачно.



Вернувшись к себе домой, он приказал своей жене быстро собираться. Предлог — необходимость съездить к родителям в Адыгею. О случившимся москвич не рассказывал ни родственникам, ни супруге. Вскоре ему начала названивать супруга убитого им приятеля. Мужчина сделал вид, что обеспокоен исчезновением своего друга и вызвался помочь его искать. По пути из Адыгее преступник снова посетил место охоты: он с помощью камней притопил тело приятеля в реке, забрал оружие. Когда же на месте исчезновения человека начались следственные действия, незадачливый охотник во всем сознался представителям закона.



Суд вынес обвинительный вердикт и наказал мужчину по совокупности преступлений с учетом нахождения под стражей штрафом в 200 000 рублей и 1 годом и 10 месяцами ограничения свободы. По ч.1 ст. 167 УК РФ (уничтожение телефона) мужчину оправдали. Кроме того, мужчина должен возместить супруге жертвы материальный ущерб в 50 450 рублей, компенсацию морального вреда в 500 000 рублей и судебные издержки в 5000 рублей. Каждому из трех детей убитого преступник должен выплатить по 700 000 рублей.