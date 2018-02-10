Многоуровневая стоянка с торговым комплексом может появиться в районе улицы Шерстобитова

Строительство многоуровневой автостоянки с торговым и спортивно-оздоровительным комплексом по улице Шерстобитова обсуждали на заседании Градостроительного совете города. Проект презентовал архитектор Александр Строганов.

Планируется, что здание будет трехэтажным. Первый и цокольный задействуют под парковки, второй и третий под магазины, кафе и спортклуб. По идее разработчиков первый этаж будет зрительно отделен от остальных путем использования различных облицовочных материалов. Архитекторы предложили оригинальную облицовку объекта при помощи композитных материалов различной фактуры. Фасад украсит большой медиа-экран. По словам Александра Строганова, это поможет полностью отказаться от рекламы на самом здании.

Несмотря на то, что проект членам совета понравился, основным препятствием для его одобрения стало недостаточное количество парковочных мест. Их согласно плану 150.

- Необходимо довести количество машиномест до 300 по нормативу. Важно, чтобы их хватило и для посетителей центра, и для персонала, и для жителей близлежащих микрорайонов, - отметила главный архитектор города Татьяна Азова.

Эксперты предложили проектировщику отдать под парковку еще один этаж здания, либо углубиться еще на один уровень. Интересным оказался вариант с парковкой на крыше. Сделать выбор предстоит заказчику. По итогам обсуждений было принято решение проект одобрить, но с условием, что количество мест для парковки будет соответствовать существующим нормам.

Также на совете обсудили вопрос строительства многоэтажного жилого здания с подземной автостоянкой по улице Крайняя. Проект 19-ти этажного объекта, разработанного архитектором Виктором Рекис, эксперты отправляли на доработку уже несколько раз. Члены совета рекомендовали план строительства к дальнейшему проектированию, но вопрос его этажности пока остается открытым. Архитектору необходимо предоставить обоснование этажности не только исходя из градостроительного анализа с учетом окружающей застройки, но и с учетом обеспечения здания необходимым количеством нормативных придомовых площадок, в том числе парковочными местами, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



