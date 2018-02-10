Общество

вчера, 15:11

Многоуровневая стоянка с торговым комплексом может появиться в районе улицы Шерстобитова

10 9841
#строительство
9
Многоуровневая стоянка с торговым комплексом может появиться в районе улицы Шерстобитова

Строительство многоуровневой автостоянки с торговым и спортивно-оздоровительным комплексом по улице Шерстобитова обсуждали на заседании Градостроительного совете города. Проект презентовал архитектор Александр Строганов.

Планируется, что здание будет трехэтажным. Первый и цокольный задействуют под парковки, второй и третий под магазины, кафе и спортклуб. По идее разработчиков первый этаж будет зрительно отделен от остальных путем использования различных облицовочных материалов. Архитекторы предложили оригинальную облицовку объекта при помощи композитных материалов различной фактуры. Фасад украсит большой медиа-экран. По словам Александра Строганова, это поможет полностью отказаться от рекламы на самом здании.

Несмотря на то, что проект членам совета понравился, основным препятствием для его одобрения стало недостаточное количество парковочных мест. Их согласно плану 150.

- Необходимо довести количество машиномест до 300 по нормативу. Важно, чтобы их хватило и для посетителей центра, и для персонала, и для жителей близлежащих микрорайонов, - отметила главный архитектор города Татьяна Азова.

Эксперты предложили проектировщику отдать под парковку еще один этаж здания, либо углубиться еще на один уровень. Интересным оказался вариант с парковкой на крыше. Сделать выбор предстоит заказчику. По итогам обсуждений было принято решение проект одобрить, но с условием, что количество мест для парковки будет соответствовать существующим нормам.

Также на совете обсудили вопрос строительства многоэтажного жилого здания с подземной автостоянкой по улице Крайняя. Проект 19-ти этажного объекта, разработанного архитектором Виктором Рекис, эксперты отправляли на доработку уже несколько раз. Члены совета рекомендовали план строительства к дальнейшему проектированию, но вопрос его этажности пока остается открытым. Архитектору необходимо предоставить обоснование этажности не только исходя из градостроительного анализа с учетом окружающей застройки, но и с учетом обеспечения здания необходимым количеством нормативных придомовых площадок, в том числе парковочными местами, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


10 9841
#строительство
9

Комментарии (10)

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Пиваркин

сегодня, 00:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Малова то будет маловато

вчера, 22:28
Боооооольше торговых площадей боооольше надо)
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Наташа

вчера, 18:57
гостья, ага, всех бабок с перехода с носками и коглготами туда перевезут))) ведь все на благо простого люда)))
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гостья

вчера, 15:44
Мент, как бесплатный? вы чего? мы же при рыночной экономике живем) да и спортклуб случайно не тренажерный зал?
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Мент

вчера, 15:34
Спорт клуб надеюсь бесплатный?
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гостья

вчера, 15:32
Наташа, не торговля, а базар...это больше подходит
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гостья

вчера, 15:32
аааааааааааа....урааааааааааааа....еще один торговый комплекс..........наконец то))))))))))
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Глупцы они в мэрии(

вчера, 15:28
Как можно на улицу Крайнюю засунуть многоэтажку, если на улице итак ни проехать, ни пройти, ни машину днем поставить! Это надо же было додуматься!
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артурчик

вчера, 15:25
Наташа, особливо улица Крайняя страдает от отсутствия магазинов
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Наташа

вчера, 15:22
да сколько можно торговых центров строить? Не город, а одна торговля.
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