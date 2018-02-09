В липецком селе на два месяца запретили пить молоко

Если оно сырое.

Глава администрации Липецкой области подписал ряд постановлений о введении ограничений из-за угрозы распространения в регионе бешенства животных. Карантин введен еще в шести зонах Липецкой области.



На два месяца карантин установлен:

- в поселке Лев Толстой

- в 179 квартале Добровского лесничества (очаг бешенства нашли на базе отдыха «Горняк»)

- на территории Плехановского участка Грязинского лесничества

- в селе Аннино Петровского сельсовета Грязинского района

- в селе Талицкий Чамлык Талицкого сельсовета Добринского района

- в селе Липовец Липовского сельсовета Воловского района.



Жителям и гостям указанных территорий запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить питомцев за пределы карантинной зоны. Кроме того, в селе Липовец на два месяца запрещено употребление в пищу сырого молока и его реализация.



Контроль за ситуацией держит управление ветеринарии Липецкой области.