Общество

49 минут назад

В липецком селе на два месяца запретили пить молоко

5 801
#молоко #бешенство #карантин
В липецком селе на два месяца запретили пить молоко

Если оно сырое.

Глава администрации Липецкой области подписал ряд постановлений о введении ограничений из-за угрозы распространения в регионе бешенства животных. Карантин введен еще в шести зонах Липецкой области.

На два месяца карантин установлен:
- в поселке Лев Толстой
- в 179 квартале Добровского лесничества (очаг бешенства нашли на базе отдыха «Горняк»)
- на территории Плехановского участка Грязинского лесничества
- в селе Аннино Петровского сельсовета Грязинского района
- в селе Талицкий Чамлык Талицкого сельсовета Добринского района
- в селе Липовец Липовского сельсовета Воловского района.

Жителям и гостям указанных территорий запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить питомцев за пределы карантинной зоны. Кроме того, в селе Липовец на два месяца запрещено употребление в пищу сырого молока и его реализация.

Контроль за ситуацией держит управление ветеринарии Липецкой области.
5 801
#молоко #бешенство #карантин

Комментарии (5)

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8 минут назад
ОДИН ГОЛОС, мы давно писали об этом . Статья называлось " носитель бешенства " ванну его с хлоркой .
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у вас тоже дрищ после разливного пива

15 минут назад
Всех коров,коз свиней ,кур в подсобных хозяйствах уничтожат в угоду сетевым магазинам.
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ОДИН ГОЛОС

16 минут назад
ПОКА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ РАБОТАЕТ ГЛАЗУНОВ АНАТОЛИЙ КОТОРЫЙ РАЗВАЛИЛ ДОБРОВСКИЙ РАЙОН НЕ ИСКЛЮЧАЮ ЧТО ПОЛ ОБЛАСТИ ЗАРАЗИТСЯ ВСЕМИ БОЛЕЗНЯМИ ЕСЛИ К НЕГО ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ ЧУТОЧКУ СОВЕСТИ И МУЖСКОЙ ГОРДОСТИ ТО ОН ДОЛЖЕН УЙТИ КАК ДЖЕЛЬТМЕН
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*

16 минут назад
179 квартале ;--кого там доили ? наших щекастых . Спасибо, мы не сомневались .
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цирк

26 минут назад
теперь в пятерочке молоко на расхват
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