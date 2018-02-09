Общество
49 минут назад
В липецком селе на два месяца запретили пить молоко
5 801
Если оно сырое.
Глава администрации Липецкой области подписал ряд постановлений о введении ограничений из-за угрозы распространения в регионе бешенства животных. Карантин введен еще в шести зонах Липецкой области.
На два месяца карантин установлен:
- в поселке Лев Толстой
- в 179 квартале Добровского лесничества (очаг бешенства нашли на базе отдыха «Горняк»)
- на территории Плехановского участка Грязинского лесничества
- в селе Аннино Петровского сельсовета Грязинского района
- в селе Талицкий Чамлык Талицкого сельсовета Добринского района
- в селе Липовец Липовского сельсовета Воловского района.
Жителям и гостям указанных территорий запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить питомцев за пределы карантинной зоны. Кроме того, в селе Липовец на два месяца запрещено употребление в пищу сырого молока и его реализация.
Контроль за ситуацией держит управление ветеринарии Липецкой области.
На два месяца карантин установлен:
- в поселке Лев Толстой
- в 179 квартале Добровского лесничества (очаг бешенства нашли на базе отдыха «Горняк»)
- на территории Плехановского участка Грязинского лесничества
- в селе Аннино Петровского сельсовета Грязинского района
- в селе Талицкий Чамлык Талицкого сельсовета Добринского района
- в селе Липовец Липовского сельсовета Воловского района.
Жителям и гостям указанных территорий запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить питомцев за пределы карантинной зоны. Кроме того, в селе Липовец на два месяца запрещено употребление в пищу сырого молока и его реализация.
Контроль за ситуацией держит управление ветеринарии Липецкой области.
5 801
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у вас тоже дрищ после разливного пива
ОДИН ГОЛОС
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цирк